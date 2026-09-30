7 món đồ biến điện thoại iPhone thành 'máy ảnh bỏ túi' chuyên nghiệp hơn

Camera trên các mẫu điện thoại iPhone mới ngày càng mạnh, nhưng smartphone vẫn có những giới hạn nhất định về khả năng ổn định hình ảnh, âm thanh, ánh sáng hay tiêu cự. Vì vậy, thay vì đổi sang một chiếc máy ảnh chuyên dụng, người dùng có thể bổ sung một số phụ kiện để mở rộng đáng kể khả năng của iPhone.

Ống kính Moment

Camera iPhone có chất lượng tốt nhưng chưa thể mang đến sự đa dạng về tiêu cự và hiệu ứng quang học như hệ thống ống kính dành cho máy ảnh DSLR hay mirrorless.

Các ống kính dành cho iPhone của Moment giải quyết phần nào hạn chế này, với nhiều lựa chọn từ macro để chụp cận cảnh đến anamorphic tạo hiệu ứng điện ảnh khi quay video.

Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn đúng loại ốp lưng hoặc ngàm tương thích với từng mẫu iPhone và ống kính. Khi lắp đặt đúng hệ thống, smartphone có thể đảm nhiệm nhiều kiểu chụp mà camera tích hợp khó thực hiện.

Ống kính Moment

ShiftCam ProGrip

Một hạn chế dễ nhận thấy khi chụp ảnh bằng điện thoại là cảm giác cầm máy không chắc tay, đặc biệt khi chụp trong thời gian dài hoặc ghi lại các chủ thể chuyển động.

ShiftCam ProGrip bổ sung báng cầm kiểu máy ảnh DSLR cùng nút chụp vật lý, giúp thao tác thuận tiện hơn. Thiết bị có thể sử dụng với iPhone theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc và hỗ trợ chụp bằng một tay.

Đáng chú ý, ProGrip còn tích hợp pin dự phòng, giúp kéo dài thời gian sử dụng trong những buổi chụp hoặc quay kéo dài.

SmallRig All-in-One

Nếu muốn biến điện thoại iPhone thành một hệ thống quay video chuyên nghiệp hơn, SmallRig All-in-One Video Kit for Smartphone Creators là một lựa chọn đáng chú ý.

Bộ phụ kiện gồm hai tay cầm, chân máy có khả năng xoay 360 độ, microphone định hướng cardioid, các ngàm cold shoe cùng nhiều vị trí để gắn thêm đèn, pin dự phòng và những thiết bị hỗ trợ khác.

Với hệ thống này, người dùng có thể kiểm soát chiếc iPhone tốt hơn trong quá trình quay, thay vì chỉ cầm điện thoại bằng tay.

SeaLife SportDiver Ultra

Điện thoại iPhone hiện đại có khả năng chống nước, nhưng điều đó không đồng nghĩa người dùng nên sử dụng máy trực tiếp dưới nước trong những hoạt động lặn biển.

Với nhu cầu quay, chụp dưới nước chuyên nghiệp hơn, SeaLife SportDiver Ultra cung cấp lớp bảo vệ chuyên dụng và được chứng nhận sử dụng ở độ sâu khoảng 40 m.

Phụ kiện còn có bộ lọc hiệu chỉnh màu giúp hình ảnh dưới nước tự nhiên hơn, hộp chống mờ hạn chế hơi nước và thiết kế thuận tiện thao tác ngay cả khi người dùng đeo găng tay lặn.

Với nhu cầu quay, chụp dưới nước chuyên nghiệp, SeaLife SportDiver Ultra là lựa chọn đáng thử

Insta360 Flow 2

Với những người thường xuyên quay video khi di chuyển, chống rung là yếu tố có thể tạo ra khác biệt lớn.

Insta360 Flow 2 sử dụng hệ thống chống rung 3 trục nhằm giúp cảnh quay ổn định và mượt hơn. Thiết bị đồng thời tích hợp gậy selfie, chân máy và pin dự phòng.

Khả năng theo dõi nhiều người và thu phóng bằng phần mềm giúp chủ thể duy trì vị trí trong khung hình. Người dùng cũng có thể tận dụng Apple Watch như một công cụ hỗ trợ chụp từ xa.

DJI Mic 3

Một video có hình ảnh đẹp nhưng âm thanh kém vẫn khó tạo cảm giác chuyên nghiệp. Vì vậy, microphone rời là phụ kiện đáng cân nhắc với người thường xuyên quay phỏng vấn, nội dung mạng xã hội hoặc xuất hiện trước camera.

DJI Mic 3 có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng kẹp nam châm để gắn nhanh vào quần áo. Hệ thống chống ồn chủ động với hai mức giúp hạn chế tiếng ồn từ môi trường.

Thiết bị cũng hỗ trợ timecode tích hợp phần mềm và định dạng 32-bit float, những tính năng hữu ích cho quá trình hậu kỳ.

ShiftCam SnapStudio Light

Dù khả năng chụp đêm của iPhone đã được cải thiện đáng kể, ánh sáng vẫn là yếu tố quyết định chất lượng ảnh trong nhiều tình huống.

ShiftCam SnapStudio Light có thể gắn trực tiếp vào khu vực MagSafe, cung cấp độ sáng tối đa 600 lumen và điều chỉnh nhiệt độ màu từ 2.500K đến 6.000K.

Đèn có thể xoay 180 độ và phần tay cầm cũng có thể sử dụng như chân máy, phù hợp với cả chụp selfie lẫn quay video.

ShiftCam SnapStudio Light có thể cung cấp độ sáng tối đa 600 lumen và điều chỉnh nhiệt độ màu từ 2.500K đến 6.000K

Ngoài phần cứng, người dùng cũng có thể tận dụng những công cụ có sẵn trên iPhone. Chế độ Chân dung hỗ trợ tạo hiệu ứng xóa phông và điều chỉnh độ sâu sau khi chụp. Apple Watch có thể đóng vai trò nút chụp từ xa khi chụp ảnh nhóm.

Bên cạnh đó, iOS 27 bổ sung thêm các công cụ chỉnh sửa ảnh dựa trên AI. Người dùng có nhu cầu cao hơn có thể tìm đến các ứng dụng như Halide, (Not Boring) Camera, CapCut hay Blackmagic Camera trên App Store.