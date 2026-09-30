Tổng thống Trump cam kết không 'kìm hãm' AI

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các phóng viên tại Nhà Trắng, sau cuộc gặp với giám đốc điều hành các công ty AI hàng đầu

Thỏa thuận được ký ngày 29-9 sau cuộc gặp tại Nhà Trắng, với sự tham gia của Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei, Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và nhà sáng lập xAI Elon Musk.

Thỏa thuận yêu cầu các doanh nghiệp áp dụng 4 lớp bảo vệ, bắt đầu bằng những biện pháp kiểm soát nội bộ để theo dõi năng lực và mức độ tuân thủ của mô hình trong quá trình huấn luyện và triển khai.

Hoạt động giám sát sẽ tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao như an ninh mạng, an toàn sinh học và các mối đe dọa hóa học.

Mỗi công ty cũng phải thành lập đội ngũ nội bộ để kiểm tra khả năng vận hành của các biện pháp bảo vệ, thuê đơn vị độc lập bên ngoài đánh giá hệ thống, lập một ủy ban thuộc hội đồng quản trị để xem xét kết quả kiểm toán và yêu cầu khắc phục khi phát hiện vấn đề.

Tổng thống Trump gặp Giám đốc điều hành các công ty AI hàng đầu 29-9-2026

Các doanh nghiệp cam kết ngăn mô hình AI tự xâm nhập hoặc truy cập những hệ thống kỹ thuật ngoài dự kiến.

Thỏa thuận hiện không có hiệu lực pháp lý bắt buộc. Ông Trump gọi đây là cam kết “ràng buộc về đạo đức” và cho rằng các doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm tự giám sát.

Tổng thống Mỹ cho biết có thể thành lập một hội đồng khoảng 10 thành viên để giám sát việc thực hiện, đồng thời sẽ sớm chỉ định một người phụ trách sau khi tham khảo ý kiến ngành công nghệ.

Dù thúc đẩy biện pháp bảo đảm an toàn, ông Trump bác bỏ việc áp đặt những “hàng rào” có thể làm chậm quá trình phát triển AI.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sẽ không “kìm hãm” công nghệ mà ông dự báo có tác động lớn hơn Cách mạng công nghiệp.

Theo AP