MB ghi dấu ấn trong hành trình cải cách hành chính và chuyển đổi số

Chia sẻ tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86, đánh giá cao kết quả thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số tại MB. Ảnh: MB

Từ cải cách quy trình đến thay đổi phương thức quản trị

Chia sẻ về quá trình triển khai, Thượng tá Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB - cho biết cải cách hành chính tại MB được thực hiện từ những thay đổi cụ thể trong phương thức điều hành. Từ năm 2017, ngân hàng đã loại bỏ hoàn toàn hồ sơ trình bằng giấy, chuyển sang trình ký trực tuyến trên hệ thống nội bộ, qua đó rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính minh bạch trong quy trình công việc.

Thượng tá Vũ Thành Trung chia sẻ những kết quả và cách làm của MB trong hành trình cải cách hành chính, chuyển đổi số từ năm 2017 đến nay. Ảnh: MB

MB xây dựng cơ chế tiếp nhận sáng kiến từ chính đội ngũ cán bộ nhân viên thông qua nền tảng nội bộ. Việc thu thập ý kiến được triển khai thường xuyên, trong đó tập trung vào các đề xuất cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Cách tiếp cận này cho thấy cải cách hành chính tại MB không chỉ được đặt ở việc số hóa một quy trình có sẵn, mà gắn với việc xem xét lại phương thức vận hành, loại bỏ những khâu không cần thiết và từng bước hình thành phương thức quản trị dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Đầu tư công nghệ, từng bước làm chủ năng lực số

Cùng với cải cách quy trình, công nghệ được MB xác định là nền tảng quan trọng trong quá trình chuyển đổi.

Theo thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc, từ năm 2017 đến nay, MB duy trì mức đầu tư khoảng 50 - 70 triệu USD mỗi năm cho công nghệ, đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự công nghệ hơn 2.000 người.

MB hiện tự chủ khoảng 95% phần mềm backend và frontend. Không chỉ phục vụ hoạt động nội bộ, một số giải pháp công nghệ do MB phát triển còn được triển khai cho khách hàng bên ngoài hệ thống, trong đó có các giải pháp quản trị và tích hợp dữ liệu trong lĩnh vực y tế.

Việc từng bước làm chủ công nghệ giúp MB chủ động hơn trong quá trình phát triển sản phẩm, vận hành hệ thống và triển khai các yêu cầu chuyển đổi mới. Đây cũng là một trong những nền tảng để ngân hàng tiếp tục mở rộng ứng dụng các công nghệ mới trong hoạt động ngân hàng.

Những con số cho thấy tác động của chuyển đổi số

Sau gần một thập kỷ triển khai, những thay đổi trong chuyển đổi số được thể hiện rõ qua quy mô giao dịch và đóng góp của các kênh số.

Theo thông tin từ MBBank, năm 2017, ngân hàng có khoảng 1 triệu khách hàng, 36.000 người dùng ứng dụng và doanh thu từ kênh số đạt khoảng 200 tỷ đồng. Đến năm 2025, ngân hàng ghi nhận 12 tỷ giao dịch, với các kênh số đóng góp hơn 50% doanh thu toàn hàng.

Đoàn trực tiếp tới tham quan và kiểm tra tại Khối Hành chính về công tác cải cách thủ tục hành chính. Ảnh: MB

Theo ông Vũ Thành Trung, MB cũng đang tiếp tục chuyển đổi công tác quản trị nhân sự theo tư duy của các ngành mới, đồng thời chuẩn bị nguồn lực về công nghệ và nhân sự cho giai đoạn mở rộng ứng dụng AI.

Ghi nhận những cách làm thực tiễn từ MB

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng làm việc tại MB. Ảnh: MB

Phát biểu kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đánh giá cao kết quả và cách làm thực tiễn tại MB được xem là cơ sở để đoàn công tác đối chiếu, nghiên cứu và tìm kiếm các mô hình phù hợp có thể tham khảo, nhân rộng, đồng thời đề nghị ngân hàng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và tập trung khắc phục những hạn chế được đoàn công tác chỉ ra.

Đoàn cũng đề nghị MB tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp thu các ý kiến của đoàn kiểm tra, đại diện lãnh đạo MB cho biết ngân hàng sẽ nghiên cứu, ghi nhận các khuyến nghị để tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và năng lực số.

Từ những cải cách bắt đầu bằng việc thay đổi một quy trình trình ký, đến việc đầu tư dài hạn cho công nghệ, xây dựng đội ngũ nhân sự số và mở rộng ứng dụng AI, hành trình cải cách hàng chính và chuyển đổi số tại MB cho thấy quá trình chuyển đổi được triển khai theo hướng liên tục và gắn với thực tiễn vận hành. Những kết quả được đoàn công tác ghi nhận tại buổi kiểm tra cũng là cơ sở để MB tiếp tục hoàn thiện phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

(Nguồn: MB)