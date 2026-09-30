50.000 tài khoản bị đánh cắp trong đường dây trục lợi cashback gần 10 tỷ đồng

Vụ việc vừa được phản ánh trong chương trình “Cảnh giác 247” phát sóng ngày 26/9, do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) và Cục An ninh mạng thực hiện.

Lần theo hoạt động thu gom dữ liệu tài khoản bị đánh cắp trong các nhóm kín trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã phát hiện đường dây gian lận này. Các đối tượng mua thông tin thẻ tín dụng và tài khoản mua sắm từ những diễn đàn hacker nước ngoài, các kênh Telegram ngầm, sau đó sử dụng để tạo giao dịch nhằm hưởng tiền hoàn trên các nền tảng mua sắm.

Người dân cần cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện tử, tránh bị đánh cắp thông tin

Đáng chú ý, đường dây được tổ chức dưới hình thức doanh nghiệp, có tuyển dụng nhân sự để mở rộng quy mô và phân chia công việc cho từng nhóm. Các công đoạn từ thu thập, mua bán dữ liệu, vận hành tài khoản mua sắm, tạo giao dịch đến quy đổi và tiêu thụ số tiền chiếm đoạt được kết nối thành một quy trình, cho thấy tính chất có tổ chức của hoạt động gian lận xuyên quốc gia.

Trong quy trình này, các tài khoản bị đánh cắp được sử dụng để giao dịch trên những nền tảng thương mại điện tử và dịch vụ ở nước ngoài. Thay vì nhắm đến hàng hóa, các đối tượng tập trung vào khoản tiền hoàn và điểm thưởng phát sinh từ giao dịch.

Số tiền hoàn và điểm thưởng sau đó được quy đổi thành mã quà tặng, chuyển cho một đầu mối khác để rao bán trong các hội nhóm ở nước ngoài, rồi nhận về USDT hoặc tiền mặt. Việc luân chuyển qua nhiều khâu, kết hợp với hạn chế để lại thông tin định danh, khiến quá trình xác minh đối tượng và truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động GPBank, khách hàng không nên lưu các thông tin bảo mật liên quan đến thẻ như họ tên, số thẻ, ngày tháng hết hạn của thẻ, số CVC hoặc CVV trên các trang mua sắm trực tuyến có độ bảo mật kém. "Nếu các hệ thống trực tuyến đó không đảm bảo về mức độ an toàn và xác thực, khách hàng sẽ có nguy cơ bị đánh cắp thông tin", Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động GPBank đánh giá.

Bà Nguyễn Thị Mai, Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động Ngân hàng GPBank

Song song các lớp bảo vệ được ngân hàng thiết lập, lãnh đạo GPBank cũng khuyến nghị người dùng cần giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ tài khoản và dữ liệu của chính mình. Trong đó, sự chủ động bảo mật thông tin cá nhân là lớp phòng vệ quan trọng giúp hạn chế nguy cơ dữ liệu bị đánh cắp và tài sản bị chiếm đoạt.

Theo cơ quan điều tra, để che giấu nguồn gốc truy cập, các đối tượng sử dụng tài khoản mua sắm và thông tin thẻ tín dụng trên những thiết bị được thiết lập địa chỉ IP tại Hoa Kỳ. Thủ đoạn này khiến hoạt động giao dịch có vẻ xuất phát từ người dùng tại thị trường nơi tài khoản và thẻ được phát hành. Các đối tượng còn chia nhỏ giá trị giao dịch ở mức 300–400 USD nhằm hạn chế khả năng bị chủ thẻ phát hiện.

Khi kết hợp với việc che giấu vị trí truy cập và chuyển đổi khoản lợi bất chính qua nhiều hình thức, thủ đoạn này gây thêm trở ngại cho quá trình phát hiện, xác minh và xử lý hành vi gian lận xuyên quốc gia.

Đường dây này đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, với 14 đối tượng bị bắt giữ cùng nhiều dàn máy tính cấu hình cao, thiết bị lưu trữ và dữ liệu điện tử liên quan bị thu giữ. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã thu thập, mua bán và trao đổi trái phép hơn 50.000 thông tin tài khoản, qua đó thực hiện chuỗi giao dịch gian lận để chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng.

Vụ việc cũng là lời cảnh báo về nguy cơ thông tin tài khoản và dữ liệu thẻ bị đánh cắp, mua bán để phục vụ các hoạt động gian lận có tổ chức. Chỉ một sơ hở khi truy cập website không an toàn, để lộ dữ liệu cookie hoặc sử dụng thiết bị nhiễm mã độc cũng có thể tạo điều kiện cho kẻ gian khai thác thông tin tài chính. Bảo vệ dữ liệu cá nhân vì vậy cần trở thành thói quen trong mỗi giao dịch trực tuyến, ngay cả khi người dùng chưa nhận thấy dấu hiệu bất thường.