Chỗ ngồi tại 'bữa trưa siêu trí tuệ' hé lộ gì về các thế lực AI?

Tổng thống Donald Trump ngày 29/9 triệu tập hàng loạt lãnh đạo công nghệ hàng đầu đến Nhà Trắng dự “Bữa trưa Siêu trí tuệ”. Danh sách khách mời quy tụ CEO của các phòng thí nghiệm AI, hãng chip, công ty công nghệ, nền tảng Internet và doanh nghiệp hạ tầng.

Tại Nhà Trắng, ông Trump ca ngợi các tỷ phú công nghệ tham dự là những người “rất thông minh”, muốn đóng góp cho xã hội thông qua tạo việc làm, xây dựng trung tâm dữ liệu và thúc đẩy nhanh sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).

Cùng với giới doanh nghiệp, bữa trưa còn có nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ. Sự kết hợp này phản ánh phạm vi ngày càng rộng của AI, từ phát triển mô hình và sản xuất chip đến trung tâm dữ liệu, nền tảng công nghệ và chính sách của chính phủ.

Sơ đồ chỗ ngồi do ông Trump công bố trên mạng xã hội cũng cho thấy tổng thống Mỹ ở vị trí trung tâm của bàn tiệc. Xung quanh ông là nhiều nhân vật có ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển và triển khai AI.

Ai ngồi gần ông Trump?

Nổi bật nhất là hai vị trí ngay cạnh tổng thống. CEO Nvidia Jensen Huang ngồi bên phải ông Trump, trong khi CEO SpaceX Elon Musk ngồi phía còn lại.

CEO Meta Mark Zuckerberg ngồi cách ông Trump một ghế. Phó tổng thống JD Vance ngồi trực tiếp đối diện tổng thống.

Như vậy, những lãnh đạo đứng đầu Nvidia, Tesla/SpaceX/X và Meta đều nằm trong nhóm gần ông Trump nhất. Các doanh nghiệp này trải rộng nhiều lĩnh vực của hệ sinh thái AI, từ chip và hạ tầng điện toán đến nền tảng mạng xã hội và các mô hình AI, theo Business Insider.

CEO Nvidia Jensen Huang, CEO SpaceX Elon Musk, CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO Google Sundar Pichai là những nhân vật ngồi gần ông Trump nhất trong bàn tiệc. Ảnh: Reuters.

Google cũng có mặt tại bàn tiệc với CEO Sundar Pichai. Trong khi đó, đại diện của OpenAI là Chủ tịch Greg Brockman được bố trí ở phía đối diện và cách ông Trump 5 ghế. CEO OpenAI Sam Altman không tham dự do tiếp tục lịch trình truyền thông liên quan đến sự kiện DevDay của công ty. Microsoft cũng cử CEO Satya Nadella tham dự.

Một số vị trí khác cũng thu hút sự chú ý. CEO Anthropic Dario Amodei ngồi cách ông Trump 6 ghế, gần cuối bàn và xa tổng thống hơn lãnh đạo các hãng chip như Broadcom và Micron.

Tom Brown, người từng đóng vai trò đại diện Anthropic trong các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ, cũng tham dự và ngồi ở phía đối diện ông Trump, tại cuối bàn.

Sơ đồ chỗ ngồi trong bữa trưa ngày 29/9 giữa ông Trump và các lãnh đạo AI. Nguồn: Truth Social/Trump.

Anthropic là một trong những công ty đứng giữa cuộc tranh luận về an toàn và quản lý AI. CEO Amodei từng kêu gọi chính phủ Mỹ ban hành quy định an toàn, bao gồm kiểm thử các mô hình, đồng thời đầu tháng 9 đề nghị toàn ngành giảm tốc độ phát triển AI vì những lo ngại về an toàn.

Bữa trưa còn có sự tham dự của nhiều nhân vật đáng chú ý khác như Nikesh Arora, CEO Palo Alto Networks; Bill McDermott, CEO ServiceNow; và Chamath Palihapitiya, đồng chủ trì podcast “All-In”.

Palantir cử cả CEO Alex Karp và Giám đốc công nghệ Shyam Sankar tham dự. Amazon không cử CEO đương nhiệm Andy Jassy mà được đại diện bởi nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Jeff Bezos.

Đáng chú ý, Apple không xuất hiện trong danh sách khách mời. Trong bối cảnh hãng đang nỗ lực bắt kịp cuộc đua AI, cả cựu CEO Tim Cook lẫn CEO hiện tại John Ternus đều không tham dự sự kiện.

Những cụm quyền lực quanh bàn tiệc

Sơ đồ cũng đặt CEO Anthropic Dario Amodei gần Hock Tan, CEO Broadcom, và Brad Gerstner của quỹ Altimeter. Đây là một cụm nhân vật đáng chú ý trong bối cảnh Anthropic đang nằm ở trung tâm cuộc tranh luận về an toàn và quản lý AI.

Reuters đưa tin ông Amodei cùng các lãnh đạo AI khác gặp ông Trump trong lúc Washington chịu sức ép phải giải quyết những rủi ro từ các hệ thống AI ngày càng mạnh.

Ở phía đối diện bàn, Chủ tịch OpenAI Greg Brockman ngồi gần CEO Microsoft Satya Nadella và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick. Microsoft là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của OpenAI, khiến vị trí này đáng chú ý, dù sơ đồ chỗ ngồi không thể hiện nội dung những cuộc trao đổi giữa các nhân vật.

Một nhóm khác tập trung quanh CEO Palantir Alex Karp, Cố vấn công nghệ Nhà Trắng Michael Kratsios và Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) Andrew Ferguson. Cách sắp xếp này tạo nên sự đan xen rõ nét giữa giới công nghệ và các cơ quan chính phủ.

Nhìn tổng thể, sơ đồ dường như chia không gian thành nhiều trung tâm quyền lực chồng lấn: các công ty phát triển mô hình AI, doanh nghiệp chip và hạ tầng, nền tảng công nghệ phục vụ người tiêu dùng, giới đầu tư và chính phủ liên bang.

Danh sách khách mời cũng phản ánh quy mô rộng lớn của nền kinh tế AI. Theo Reuters, một trong những trọng tâm của cuộc gặp là tìm cách cân bằng giữa thúc đẩy đổi mới AI và sự giám sát của chính phủ.

CEO Palantir Technologies Alex Karp tặng viên ngậm ho cho Dario Amodei - đồng sáng lập kiêm CEO Anthropic, bên cạnh CEO Broadcom Hock Tan, tại bữa trưa dành cho các lãnh đạo công nghệ do Tổng thống Donald Trump chủ trì ở Nhà Trắng ngày 29/9. Ảnh: Reuters.

Điểm đáng chú ý nhất từ sơ đồ chỗ ngồi có thể nằm ở cách ông Trump tiếp cận AI. Công nghệ này dường như không còn được xem đơn thuần là vấn đề của ngành công nghệ, mà đã trở thành vấn đề kinh tế và chiến lược quốc gia, quy tụ giới lãnh đạo chính trị tại Washington cùng những người đang kiểm soát phần lớn hạ tầng của ngành AI.

Vị trí trên bàn tiệc cũng phần nào cho thấy các trung tâm quyền lực được đặt cạnh nhau: các hãng chip ngồi gần tổng thống, các phòng thí nghiệm AI hiện diện quanh bàn, những nền tảng công nghệ ở vị trí gần đó, trong khi các quan chức chính phủ được bố trí xen kẽ giữa giới doanh nghiệp, cây viết Louis Juricic của Investing bình luận.

Tất nhiên, vị trí chỗ ngồi không nhất thiết cho thấy ông Trump dự định nói chuyện với ai hay đánh giá nhân vật nào quan trọng hơn. Tuy vậy, xét như một lát cắt về những người được quy tụ tại Nhà Trắng, sơ đồ này cung cấp một bức tranh đáng chú ý về những nhân vật mà Washington xem là trung tâm của hệ sinh thái AI trong năm 2026.

AI trở thành vấn đề kinh tế và chiến lược

Bữa trưa diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang tranh luận về mức độ cần thiết của các biện pháp bảo vệ và quản lý AI.

Tuy nhiên, cuộc gặp không dẫn đến một cam kết về quy định chính thức. Thay vào đó, ông Trump và lãnh đạo Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI và SpaceXAI ký một thỏa thuận tự nguyện.

Các công ty cam kết xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro, kiểm toán và đánh giá hệ thống bởi bên thứ ba. Các hội đồng quản trị cũng sẽ xem xét độc lập những báo cáo do các đơn vị kiểm toán đưa ra, theo New York Times.

Ông Trump cho biết các doanh nghiệp sẽ “tự giám sát lẫn nhau” và gọi thỏa thuận này là một cam kết “mang tính đạo đức”. Văn bản dài một trang, không phải sắc lệnh chính thức và chưa xác định rõ cơ chế thực thi.

Thỏa thuận này có những điểm tương đồng với các cam kết an toàn AI tự nguyện được các công ty đưa ra dưới thời chính quyền Joe Biden. Những cam kết trước đây yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra hệ thống và báo cáo các sự cố an toàn, bảo mật, nhưng không mang tính bắt buộc.

Ông Trump công bố cam kết tự nguyện về an toàn AI với các CEO công nghệ, đồng thời đổi cách gọi AI thành “siêu trí tuệ” trong các văn bản của chính phủ Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, một số lãnh đạo công nghệ có quan điểm khác nhau về mức độ quản lý AI. Ông Amodei của Anthropic ủng hộ các quy định an toàn liên bang. Ngược lại, Jensen Huang cho rằng những lo ngại về an toàn đang bị thổi phồng và kêu gọi chính quyền Mỹ hạn chế can thiệp, với lập luận rằng các quy định có thể khiến Trung Quốc vượt Mỹ trong cuộc đua AI.

Trước bữa trưa, ông Trump phát biểu tại sự kiện giới thiệu America.gov, công cụ tìm kiếm sử dụng AI, và nhấn mạnh Mỹ cần thúc đẩy công nghệ này để cạnh tranh với Trung Quốc.

“Chúng ta không muốn kìm hãm tăng trưởng”, ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần nhấn mạnh AI có ý nghĩa đối với an ninh quốc gia và tăng trưởng kinh tế. Ông cho rằng Mỹ phải duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh đó, việc các lãnh đạo công nghệ, nhà đầu tư và quan chức chính phủ cùng xuất hiện quanh một bàn tiệc cho thấy AI đang được đặt trong một không gian chính sách rộng hơn, bao gồm cả kinh tế, công nghệ và cạnh tranh giữa các quốc gia.