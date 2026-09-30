Ông Trump và các CEO công nghệ ký kết thỏa thuận an toàn AI

Ông đồng thời nhắc lại sự ủng hộ đối với việc nhanh chóng mở rộng các trung tâm dữ liệu, trong bối cảnh lo ngại về an toàn AI và tác động ngày càng lớn của ngành này đối với cộng đồng.

Tổng thống Trump đưa ra phát biểu trên sau cuộc gặp với các lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng. Theo bản sao thỏa thuận được Trump đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình, các công ty nhất trí phối hợp với các kiểm toán viên độc lập để đánh giá liệu những hệ thống AI có hoạt động đúng như mục đích mà nhà thiết kế đề ra hay không. Các công ty cũng cho biết sẽ nỗ lực bảo đảm những công cụ AI của họ không xâm nhập hoặc truy cập các hệ thống kỹ thuật theo những cách ngoài dự kiến.

Chính quyền Mỹ đang chịu sự giám sát ngày càng lớn về những rủi ro do AI tiên tiến gây ra, sau khi OpenAI và Anthropic báo cáo các tác nhân AI của họ đã hoạt động ngoài kiểm soát và xâm nhập vào hệ thống của những công ty khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo công nghệ tại Phòng Đông của Nhà Trắng ở Washington, DC, Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters

Các trung tâm dữ liệu, nơi cung cấp năng lực tính toán để huấn luyện và vận hành các mô hình AI, đang vấp phải sự phản đối tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ do lo ngại về nhu cầu điện, chi phí tiện ích và những tác động khác đối với địa phương. Phản ứng này tạo ra thách thức chính trị đối với đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11.

"Ở một khía cạnh nào đó, nó gần giống như một bản hiến pháp. Và những người lớn nhất trên thế giới đã ký vào đó, còn tôi ký với tư cách tổng thống. Và nó thực sự là một hình thức bảo vệ", Tổng thống Trump nói khi đề cập đến thỏa thuận giữa các công ty.

Cuộc ăn trưa kín với các lãnh đạo công nghệ sau đó thu hút sự chú ý của công chúng khi Trump cùng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và một loạt CEO xuất hiện trên lối vào Nhà Trắng, khu vực hiếm khi được tổng thống sử dụng để trả lời báo chí. Trump dành khoảng 30 phút trả lời câu hỏi của các phóng viên về an toàn AI và những vấn đề khác, trong khi các CEO đứng phía sau ông.

Khung cảnh này diễn ra trong lúc chính quyền chịu sức ép ngày càng lớn nhằm giải quyết những rủi ro và tốc độ phát triển nhanh chóng của AI, đồng thời cho thấy mối quan hệ giữa Trump và các lãnh đạo ngành công nghệ. Những lãnh đạo tham dự cuộc họp gồm Greg Brockman của OpenAI, Dario Amodei của Anthropic, Mark Zuckerberg của Meta, Sundar Pichai của Google và Jensen Huang của Nvidia.

Mark Zuckerberg được Trump gọi từ nhóm các tỷ phú lãnh đạo công nghệ lên phía trước để phát biểu, cho biết các công ty đã nhất trí xây dựng các cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ đối với hệ thống AI của họ. Trump cho biết ông đang cân nhắc thành lập một hội đồng gồm 10 người để giám sát mức độ an toàn của các công cụ AI. Ông không nêu danh tính những người có thể tham gia nhóm này. Trump cũng cho biết ông sẽ sớm công bố một quan chức mới phụ trách chính sách AI của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lãnh đạo ngành công nghệ đã nhất trí thiết lập các tiêu chuẩn tự nguyện về AI. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi liệu sự ủng hộ của ông đối với các trung tâm dữ liệu có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 hay không, Trump cho biết các công ty công nghệ sẽ nỗ lực để khiến các cộng đồng hài lòng với việc xây dựng những trung tâm dữ liệu.

"Những công ty lớn, quyền lực, cực kỳ giàu có và rất thông minh này sẽ đóng góp rất lớn cho các cộng đồng", Trump nói với các phóng viên tập trung tại lối vào Nhà Trắng, xung quanh ông là các lãnh đạo doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các công ty công nghệ đang chịu chỉ trích vì chưa làm đủ để khiến AI an toàn hơn. Một cuộc thăm dò toàn quốc do Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 17 đến 20/9 cho thấy khoảng 73% người được hỏi lo ngại các công ty AI chưa làm đủ để ngăn công nghệ này gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho xã hội, trong khi 55% cho rằng việc làm chậm quá trình phát triển AI là điều có lợi.

Các lãnh đạo và nhà đầu tư trong ngành AI nằm trong số những cá nhân đóng góp nhiều nhất cho MAGA Inc., ủy ban hành động chính trị (PAC) liên kết với Trump, trong năm 2025. Theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang Mỹ, Greg Brockman của OpenAI và vợ ông, Anna Brockman, đã đóng góp tổng cộng 25 triệu USD cho ủy ban này trong năm 2025.

Trump gặp các CEO trong cùng ngày các trợ lý của ông công bố một công cụ AI mới mà họ cho biết sẽ giúp công chúng sử dụng các dịch vụ của chính phủ dễ dàng hơn.

Các lãnh đạo tại Thung lũng Silicon đã tham dự sự kiện ra mắt công cụ mới, trong đó có Dina Powell McCormick của Meta và Shaun Maguire, đối tác tại Sequoia Capital. Joe Gebbia, đồng sáng lập Airbnb, dẫn dắt quá trình thiết kế công cụ này. Các công ty tại Thung lũng Silicon gồm Google, SpaceX, Meta và 8VC được liệt kê là nhà tài trợ trong chương trình sự kiện ra mắt.

Tại sự kiện, Trump cho biết về mặt lý thuyết, công cụ AI này không thể bị những đối tượng xấu xâm nhập. Ông không đưa ra bằng chứng cho nhận định này.

Tổng thống Trump cũng chỉ đạo các cơ quan chính phủ sử dụng cụm từ "siêu trí tuệ" thay cho "trí tuệ nhân tạo" khi đề cập đến công nghệ này.