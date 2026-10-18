Doctor X của Kim Ji Won vượt mốc rating 15% chỉ sau 3 tập

Trong tập phát sóng ngày 16/10, Doctor X tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt mức rating cao nhất kể từ khi lên sóng. Theo Nielsen Korea, tập 3 ghi nhận tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 15,1%, đồng thời dẫn đầu tất cả chương trình phát sóng trong ngày thứ Sáu. Đây là tín hiệu tích cực đối với bộ phim khi sức hút ngày càng tăng qua từng tập. Việc sớm vượt mốc rating 15% cũng cho thấy tác phẩm đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả truyền hình Hàn Quốc.

Kim Ji Won đảm nhận vai nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài Gye Soo Jung trong phim truyền hình Doctor X.

Được chuyển thể từ series Nhật Bản nổi tiếng cùng tên, Doctor X có sự tham gia của Kim Ji Won trong vai Gye Soo Jung, một nữ bác sĩ phẫu thuật thiên tài. Bằng năng lực chuyên môn và tay nghề vượt trội, cô chứng minh ý nghĩa thực sự của nghề y, đồng thời trực tiếp đối đầu với một hệ thống y tế bị bủa vây bởi nạn tham nhũng và những lợi ích nhóm.

Thuộc thể loại y khoa pha màu sắc noir, bộ phim không chỉ tập trung vào những ca phẫu thuật mà còn khai thác cuộc chiến chống lại những góc khuất trong ngành y. Nhân vật Gye Soo Jung trở thành trung tâm của câu chuyện khi dùng chính tài năng và nguyên tắc nghề nghiệp để thách thức một môi trường đầy bất công.

Với rating đạt 15,1% ngay ở tập 3, Doctor X đang cho thấy đà phát triển đáng chú ý trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Những tập tiếp theo được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút của bộ phim, đồng thời làm rõ hơn hành trình của nữ bác sĩ trong cuộc chiến với hệ thống y tế đầy vấn đề.