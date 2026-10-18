'Dấu chân tình thân' thay đổi lịch phát sóng

Theo đó, diễn viên Võ Điền Gia Huy rút khỏi chương trình sau khi mẹ anh, bà Bùi Thị Quý đột ngột qua đời. Tập 7 là lần cuối nam diễn viên xuất hiện cùng mẹ trong chương trình.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, hành trình của hai mẹ con Gia Huy để lại nhiều khoảnh khắc xúc động, từ sự ân cần chăm sóc của nam diễn viên đến những cuộc trò chuyện chân thành, ấm áp. Đây cũng là những kỷ niệm ý nghĩa về tình mẫu tử được lưu giữ qua chương trình.

Võ Điền Gia Huy cùng mẹ trong show "Dấu chân tình thân". Ảnh: NSX

Trước đó, Võ Điền Gia Huy cùng mẹ tham gia trải nghiệm tại một làng chài ở Giao Hưng, Ninh Bình. Chuyến đi giúp hai mẹ con có thêm thời gian bên nhau, cùng khám phá cuộc sống địa phương và thấu hiểu những mong muốn giản dị của mẹ. Nam diễn viên từng chia sẻ, chương trình là “những thước phim tuyệt vời nhất mà hai mẹ con có từ trước đến giờ”.

Sáng 17/10, trong ngày gia đình làm lễ tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, Võ Điền Gia Huy đăng tải tâm thư xúc động, nhắc lại hành trình 30 năm gắn bó bên mẹ. Anh nhớ những năm tháng mẹ vất vả mưu sinh, từ việc pha cà phê bán nuôi con ăn học đến chắt chiu từng khoản tiền xây dựng mái ấm gia đình.

Theo nam diễn viên, mẹ đã gác lại những ước mơ riêng để dành trọn cuộc đời chăm lo cho con, chỉ mong anh có cuộc sống bình an. Bà cũng chờ đợi suốt nhiều năm để chứng kiến con trai được đồng nghiệp, bạn bè và khán giả yêu mến, sự nghiệp dần ổn định.

“Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức”, Gia Huy viết, gửi gắm nỗi nhớ và tình yêu dành cho người mẹ vừa qua đời.