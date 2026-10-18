24 anh trai khuấy động concert 'Tinh hà say hi' trước 40.000 khán giả

Mở màn bằng "Together We Shine", 24 nghệ sĩ nhanh chóng khuấy động sân khấu với những màn trình diễn giàu năng lượng.

Xuyên suốt chương trình, các anh trai liên tục di chuyển, thực hiện vũ đạo và tương tác với khán giả. Cường độ biểu diễn khiến nhiều nghệ sĩ mướt mồ hôi, trong khi người hâm mộ bên dưới hòa giọng theo những ca khúc quen thuộc.

Các anh trai trong "Tinh hà say hi". Ảnh: BTC

Tiết mục "Xoay vòng" nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. Bên cạnh đó, concert tạo điểm nhấn với những màn trình diễn mang màu sắc riêng.

Wren Evans kết hợp cùng Ali Hoàng Dương, Cody Nam Võ và Hyo trong MVP - "Mưa vội phóng", mở đầu bằng giai điệu piano nhẹ nhàng trước khi chuyển sang phần trình diễn chung. Các nghệ sĩ cũng dành thời gian giao lưu, mời khán giả hát cùng.

Ở tiết mục "Một người như thế", Pháp Kiều cùng Wean, Coolkid và Hurrykng mang đến sân khấu được dàn dựng với đạo cụ mặt trăng cỡ lớn. Trong khi đó, "50 cuộc gọi nhỡ" gây chú ý với tạo hình tượng lớn và hiệu ứng lửa, góp phần đẩy cao không khí đêm nhạc.

Không chỉ tái hiện những ca khúc quen thuộc từ chương trình truyền hình, 24 nghệ sĩ còn tạo nên không gian kết nối trực tiếp với người hâm mộ. Ảnh: BTC

Không chỉ tái hiện những ca khúc quen thuộc từ chương trình truyền hình, 24 nghệ sĩ còn tạo nên không gian kết nối trực tiếp với người hâm mộ. Sự kết hợp giữa các tiết mục sôi động, phần trình diễn giàu cảm xúc và hoạt động giao lưu giúp chương trình duy trì sức nóng.

Concert "Tinh hà say hi" tiếp tục cho thấy sức hút của các ca khúc khi bước từ màn ảnh lên sân khấu trực tiếp, đồng thời mở ra cơ hội để các nghệ sĩ củng cố dấu ấn cá nhân và duy trì sự gắn kết với khán giả.