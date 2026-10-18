Park Bo Gum khoe cơ bắp lực lưỡng

Park Bo Gum thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới, trong đó để lộ phần lưng săn chắc cùng bờ vai rộng. Hình ảnh nam diễn viên cởi trần, để lộ cơ bắp khiến người hâm mộ bất ngờ bởi sự khác biệt so với vẻ ngoài dịu dàng, chỉn chu quen thuộc.

Cụ thể, mới đây, Park Bo Gum đăng tải nhiều hình ảnh mới trên trang cá nhân, cập nhật những khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày cũng như lịch trình làm việc ở nước ngoài. Trong loạt ảnh, nam diễn viên xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục năng động đến những khoảnh khắc đời thường tự nhiên.

Park Bo Gum cập nhật hình ảnh đời thường.

Đáng chú ý, một bức ảnh ghi lại cảnh Park Bo Gum không mặc áo, đứng quay lưng về phía máy ảnh đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nam diễn viên để lộ bờ vai rộng cùng phần lưng với các khối cơ rõ nét. Thân hình săn chắc, cân đối của anh tạo nên hình ảnh khác biệt so với diện mạo thư sinh, hiền lành thường thấy.

Trên các diễn đàn, hình ảnh mới của Park Bo Gum trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Nam diễn viên vốn được yêu mến nhờ gương mặt trẻ trung, nụ cười ấm áp cùng phong thái nhẹ nhàng. Bởi vậy, khoảnh khắc khoe vóc dáng khỏe khoắn của anh mang đến một góc nhìn khác về ngoại hình của ngôi sao sinh năm 1993.

Park Bo Gum khoe dáng săn chắc.

Thực tế, Park Bo Gum duy trì thói quen chăm sóc bản thân thông qua việc tập luyện thể thao. Gần đây, anh từng chia sẻ những khoảnh khắc chạy bộ, cho thấy việc vận động vẫn được duy trì ngay cả khi lịch trình công việc bận rộn. Hình ảnh mới nhất cũng thu hút sự chú ý bởi vóc dáng rắn rỏi, cho thấy sự thay đổi so với thời điểm nam diễn viên tham gia những dự án truyền hình trước đây.

Trước đó, Park Bo Gum từng có dịp nhắc lại sự thay đổi về cân nặng khi tham gia một chương trình vào tháng 9. Tại đây, anh mặc lại trang phục từng sử dụng trong bộ phim truyền hình Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds), tác phẩm ra mắt năm 2016 và góp phần đưa tên tuổi nam diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Khi nhìn lại bộ trang phục cũ, Park Bo Gum hài hước chia sẻ rằng cân nặng của anh đã tăng lên so với thời điểm ghi hình bộ phim. Nam diễn viên từng tiết lộ mình nặng khoảng 65 kg trong quá trình quay Mây họa ánh trăng, trước khi tăng lên mức 76 kg. Như vậy, cân nặng của anh đã thay đổi khoảng 11 kg.

Bên cạnh những hình ảnh đời thường, lịch trình nghệ thuật của Park Bo Gum cũng nhận được sự quan tâm. Nam diễn viên dự kiến trở lại màn ảnh rộng vào tháng 11. Bộ phim có sự tham gia của Park Bo Gum, Kim Nam Gil và Lee Hyun Wook.