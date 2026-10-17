Concert Tinh Hà 'Say Hi' D-1: 'Xoay Vòng' bùng nổ với màn fanchant siêu đỉnh

Với màu sắc âm nhạc Alternative Rock dồn dập, giai điệu lôi cuốn, Xoay Vòng đã có màn "thống nhất" khán đài tại concert Tinh Hà "Say Hi". Toàn bộ khán giả đều hưởng ứng, hát thuộc lòng từng chữ. Việc được chọn làm ca khúc trình diễn ngay sau bài hát chủ đề cũng thể hiện rõ ràng sức ảnh hưởng của Xoay Vòng trong setlist của đêm diễn.

Trước đó, ca khúc Xoay Vòng đã nhận giải The Group Performance Icon tại lễ công bố và trao giải của chương trình Tinh Hà “Say Hi”. Đây là giải thưởng dành cho màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất. Đây là một giải thưởng xứng đáng nhưng cũng vô cùng bất ngờ đối với đội trưởng HURRYKNG, đặc biệt là khi anh từng gặp những áp lực khi ca khúc xếp chót tại Live stage đầu tiên.

Concept sân khấu trong show gần như được giữ nguyên khi mang lên concert.

Những nỗ lực của đội trưởng HURRYKNG, cùng các Anh Trai JSOL, Vương Bình và CONGB đã được đền đáp xứng đáng. Với giải thưởng The Group Performance Icon cùng màn trình diễn bùng nổ tại concert, nhiều khán giả khẳng định Xoay Vòng đích thị là một sleeper hit - thuật ngữ dành cho những sản phẩm nghệ thuật tạo được hiệu ứng về lâu dài.