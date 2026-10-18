Lee Soo Man trở lại sau 3 năm: Canh bạc mới có thể thay đổi cục diện Kpop?

Lee Soo Man, người được xem là một trong những nhân vật đặt nền móng cho Kpop hiện đại, đang thu hút sự chú ý khi trở lại thị trường âm nhạc Hàn Quốc với dự án mới. Sản phẩm đánh dấu sự tái xuất của ông là NEON, ca khúc debut của nhóm nhạc nữ A2O LITE. Chỉ sau 29 giờ phát hành, bài hát đã vươn lên vị trí số 1 trên Melon Top 100, một kết quả được đánh giá là hiếm có đối với ca khúc ra mắt của một nhóm nhạc mới.

Thành tích này nhanh chóng đưa A2O LITE trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời khơi lại sự quan tâm dành cho Lee Soo Man sau quãng thời gian dài không trực tiếp sản xuất âm nhạc tại Hàn Quốc.

Sự trở lại sau 3 năm và dấu ấn của người đứng sau Kpop

Lee Soo Man từng là nhân vật có ảnh hưởng lớn tại SM Entertainment, công ty giải trí gắn liền với sự phát triển của nhiều thế hệ nghệ sĩ Kpop. Dưới sự dẫn dắt của ông, SM góp phần định hình mô hình đào tạo thần tượng, xây dựng nhóm nhạc và phát triển âm nhạc biểu diễn quy mô lớn, tạo nên những dấu ấn đáng kể trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, năm 2023, ông rời SM Entertainment và bán cổ phần của mình cho HYBE. Theo thỏa thuận được đề cập trong bản tin của SBS, Lee Soo Man cam kết không sản xuất album tại Hàn Quốc trong vòng 3 năm. Khoảng thời gian này đánh dấu một giai đoạn gián đoạn đáng kể trong hoạt động sản xuất âm nhạc của nhà sản xuất kỳ cựu tại thị trường quê nhà.

Sự xuất hiện của A2O LITE vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài màn ra mắt thông thường của một nhóm nhạc mới. Đây còn là dự án cho thấy Lee Soo Man tiếp tục theo đuổi tham vọng định hình xu hướng âm nhạc sau khi rời khỏi hệ thống mà ông từng góp công xây dựng.

Chia sẻ về quá trình tìm kiếm hướng đi mới, Lee Soo Man cho biết ông đã dành nhiều thời gian suy nghĩ, tìm tòi và thử nghiệm để xác định điều gì có thể tạo nên sức hút mới mẻ, khác biệt so với những gì từng được thực hiện trước đây.

Phát biểu này phần nào cho thấy định hướng của nhà sản xuất: không chỉ dựa vào những công thức thành công trong quá khứ mà còn tìm cách điều chỉnh chúng để phù hợp với thị hiếu khán giả hiện tại.

A2O LITE gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của SM

A2O LITE gồm 9 thành viên mang quốc tịch khác nhau. Ca khúc NEON nhanh chóng gây chú ý nhờ cách kết hợp nhiều yếu tố đặc trưng của Kpop thế hệ trước, từ những đoạn hòa âm acapella đến vũ đạo đồng đều, có độ chính xác cao.

Theo các chuyên gia âm nhạc được SBS dẫn lời, sức hút của nhóm còn đến từ việc kết hợp phong cách trình diễn quen thuộc với hình ảnh phù hợp hơn với thế hệ khán giả trẻ hiện nay.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Jin-mo nhận định A2O LITE mang màu sắc của thế hệ Zalpha, đồng thời gợi nhắc đến giai đoạn âm nhạc SMP (SM Music Performance) trước đây của SM Entertainment. SMP vốn gắn với phong cách âm nhạc giàu tính trình diễn, những màn vũ đạo mạnh mẽ và cách dàn dựng sân khấu có tính đồng bộ cao.

Điểm đáng chú ý là A2O LITE không chỉ tìm cách tái hiện những đặc trưng ấy mà còn đặt chúng trong một diện mạo mới. Sự kết hợp giữa hòa âm nhiều lớp, vũ đạo chặt chẽ và hình ảnh trẻ trung giúp nhóm tạo được dấu ấn ngay từ sản phẩm đầu tiên.

Bản tin của SBS cũng đề cập đến nét tương đồng giữa diện mạo của các thành viên với những thần tượng từng được công chúng yêu mến, trong đó có BoA và Eugene của nhóm S.E.S. Đây được xem là một yếu tố góp phần tạo cảm giác gần gũi với khán giả, bên cạnh sự tò mò dành cho một nhóm nhạc mới.

Những chi tiết này cho thấy Lee Soo Man vẫn khai thác các yếu tố từng làm nên sức hấp dẫn của Kpop, nhưng đồng thời tìm cách điều chỉnh chúng để phù hợp với thị trường hiện tại.

Một trong những điểm khiến A2O LITE trở nên khác biệt là độ tuổi của các thành viên. Theo SBS, nhóm có 3 thành viên mới 13 tuổi, trong khi độ tuổi trung bình chỉ khoảng 15. Đây là đội hình rất trẻ so với mặt bằng chung của các nhóm nhạc Kpop.

Dù tuổi đời còn nhỏ, các thành viên được nhận xét có khả năng xử lý những phần thanh nhạc và vũ đạo đòi hỏi kỹ thuật cao. Nhà phê bình âm nhạc Mimyô cho rằng cách nhóm sử dụng giọng hát của từng thành viên để tạo nên những lớp hòa âm khiến giọng người đôi lúc mang cảm giác như một nhạc cụ.

Nhận xét này cho thấy NEON được xây dựng với sự chú trọng đáng kể vào cấu trúc âm thanh, thay vì chỉ dựa vào giai điệu dễ nhớ hoặc hình ảnh bắt mắt. Việc kết hợp các giọng hát thành một tổng thể đồng nhất, cùng những động tác vũ đạo được thực hiện chính xác, giúp sản phẩm thể hiện rõ định hướng trình diễn mà Lee Soo Man theo đuổi.

Tuy nhiên, đội hình trẻ cũng đặt ra những câu hỏi về khả năng phát triển lâu dài của nhóm. Sự chú ý ban đầu có thể đến từ độ tuổi, hình ảnh mới mẻ và tên tuổi của nhà sản xuất đứng sau, nhưng để duy trì sức hút, A2O LITE vẫn cần chứng minh khả năng phát triển âm nhạc cũng như xây dựng bản sắc riêng qua những sản phẩm tiếp theo.

Liệu Lee Soo Man có thể làm thay đổi cục diện Kpop?

Việc NEON nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 Melon Top 100 là tín hiệu tích cực đối với màn trở lại của Lee Soo Man. Thành tích này cho thấy tên tuổi của nhà sản xuất kỳ cựu vẫn có khả năng thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời chứng minh những yếu tố đặc trưng của Kpop thế hệ trước vẫn có thể tạo được sức hút khi được làm mới đúng cách.

Dẫu vậy, một thành tích nổi bật trong giai đoạn đầu chưa đủ để khẳng định A2O LITE sẽ trở thành nhóm nhạc dẫn đầu thị trường, càng chưa thể chứng minh Lee Soo Man sẽ làm thay đổi toàn bộ cục diện Kpop.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee-yoon cho rằng sức nóng hiện tại của nhóm có thể phần nào được thúc đẩy bởi hiệu ứng truyền thông. Tuy nhiên, ông cũng đánh giá A2O LITE là sản phẩm tập hợp được những yếu tố hấp dẫn của Kpop và cho rằng nhóm có khả năng duy trì sức hút ở một mức độ nhất định, dù cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Đây cũng là thách thức lớn nhất đối với Lee Soo Man trong lần trở lại này. Ông từng góp phần định hình một giai đoạn quan trọng của Kpop, nhưng thị trường hiện tại đã thay đổi đáng kể. Các nhóm nhạc phải cạnh tranh không chỉ bằng âm nhạc và vũ đạo mà còn bằng khả năng xây dựng cộng đồng người hâm mộ, tạo dấu ấn trên các nền tảng số và duy trì sức nóng qua nhiều sản phẩm.

Vì thế, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là Lee Soo Man có thể tái hiện thành công trong quá khứ hay không, mà là ông sẽ mang đến điều gì mới cho Kpop trong bối cảnh hiện nay.

Với A2O LITE, nhà sản xuất kỳ cựu đã có bước khởi đầu đáng chú ý. Nhưng để thực sự tác động đến cục diện thị trường, nhóm cần vượt qua sức nóng của màn debut, xây dựng bản sắc âm nhạc đủ khác biệt và chứng minh khả năng duy trì thành công trong dài hạn.

Sau 3 năm vắng bóng, Lee Soo Man đã trở lại bằng một thành tích đáng chú ý. Việc ông có thể một lần nữa tạo ra xu hướng hay không sẽ phụ thuộc vào chặng đường tiếp theo của A2O LITE, cũng như khả năng biến sự tò mò ban đầu thành sức hút bền vững.