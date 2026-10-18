5 lý do Tom Cruise vẫn có cơ hội tranh Oscar Nam chính 2027

Dù Digger nhận về nhiều đánh giá tiêu cực và có doanh thu phòng vé đáng thất vọng, Tom Cruise vẫn được đánh giá là ứng viên đáng gờm trong cuộc đua Oscar Nam chính 2027. Màn hóa thân của nam diễn viên được giới chuyên môn ca ngợi, trong khi nhiều tên tuổi Hollywood công khai lên tiếng bảo vệ bộ phim. Với chiến dịch quảng bá rầm rộ và một đường đua chưa ngã ngũ, tài tử vẫn có cơ sở để nuôi hy vọng tại lễ trao giải danh giá nhất ngành điện ảnh.

1. Hollywood công khai ủng hộ Tom Cruise

Tom Cruise từng nhận hai đề cử Oscar Nam chính xuất sắc trước khi tham gia Digger.

Digger đang đối mặt với làn sóng chỉ trích từ giới phê bình cùng kết quả phòng vé không như kỳ vọng. Tuy nhiên, Tom Cruise và đạo diễn Alejandro G. Iñárritu vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim nổi tiếng. Đạo diễn Ron Howard, người từng hợp tác với Cruise trong Far and Away, đánh giá màn trình diễn của nam diễn viên là xuất sắc và thuộc nhóm những vai diễn hiếm có. Trong khi đó, Jane Fonda ca ngợi sự can đảm của tài tử khi chấp nhận một lựa chọn táo bạo, đồng thời dốc toàn bộ tâm sức để hóa thân vào nhân vật.

Nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình Padma Lakshmi cũng khuyến khích khán giả không nên quá phụ thuộc vào những đánh giá tiêu cực, đồng thời khẳng định Cruise đã thể hiện tốt vai diễn của mình. Nhiều nghệ sĩ khác cũng dành lời khen cho tác phẩm. Anne Hathaway mô tả Digger là bộ phim thông minh, táo bạo, hài hước và giàu tham vọng. Neil Young gọi đây là tác phẩm phản ánh thời đại, còn Mandy Patinkin đánh giá cao những giá trị điện ảnh mà bộ phim mang lại. Hannah Einbinder thậm chí đã xem phim hai lần và đều yêu thích.

Các đạo diễn đồng nghiệp của Iñárritu cũng lên tiếng bảo vệ dự án. Guillermo del Toro nhận xét bộ phim táo bạo và phức tạp về mặt điện ảnh. Alfonso Cuarón chia sẻ những đánh giá tiêu cực trong quá khứ dành cho các tác phẩm sau này được công nhận là kinh điển, qua đó gợi nhắc rằng phản ứng ban đầu của giới phê bình không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị lâu dài của một bộ phim. Ben Affleck và Ben Stiller cũng bày tỏ sự ghi nhận đối với tham vọng sáng tạo của ê-kíp.

Làn sóng ủng hộ này cho thấy Digger vẫn có chỗ đứng trong giới làm phim, bất chấp phản ứng trái chiều từ công chúng. Bộ phim được cho là có nguy cơ khiến Warner Bros. chịu khoản lỗ gần 250 triệu USD, làm dấy lên lo ngại rằng các hãng phim có thể dè dặt hơn với những dự án nguyên bản, nhiều rủi ro. Một đề cử Oscar vì thế không chỉ có ý nghĩa với cá nhân Cruise mà còn góp phần cải thiện vị thế của tác phẩm.

2. Màn hóa thân kép giúp Tom Cruise phô diễn khả năng diễn xuất

Tom Cruise trong một phân cảnh của Digger, tác phẩm đánh dấu màn đảm nhận hai vai diễn của nam diễn viên.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của Cruise là việc đảm nhận hai nhân vật có tính cách và vị thế khác biệt trong cùng một bộ phim. Tại Oscar gần nhất, Michael B. Jordan giành giải Nam chính xuất sắc với vai diễn hai anh em sinh đôi Smoke và Stack trong Sinners. Trước đó, hạng mục này cũng từng vinh danh Fredric March với hai nhân vật trong Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) và Lee Marvin khi thể hiện Kid Shelleen cùng Tim Strawn trong Cat Ballou (1965).

Lịch sử Oscar ghi nhận nhiều diễn viên nhận được đề cử nhờ đảm nhận các vai diễn kép. Jack Lemmon từng hóa thân thành Jerry và Daphne trong Some Like It Hot (1959), Dustin Hoffman đảm nhận Michael Dorsey và Dorothy Michaels trong Tootsie (1982), còn Nicolas Cage đóng hai anh em Charlie và Donald Kaufman trong Adaptation (2002).

Với Digger, Cruise vào vai Digger Rockwell, tỷ phú ngành dầu mỏ, đồng thời hóa thân thành Curtis Markson, một diễn viên sân khấu đảm nhận vai Digger trong vở kịch về biến đổi khí hậu mang tên Fossil Fools. Hai nhân vật tạo cơ hội để tài tử thể hiện những sắc thái diễn xuất khác nhau, từ hình tượng doanh nhân quyền lực đến người nghệ sĩ phải nhập vai một nhân vật hoàn toàn khác. Trong quá trình quảng bá phim, Cruise chia sẻ rằng anh nhìn thấy một phần Curtis trong mỗi người, đồng thời cho rằng khía cạnh Digger cũng tồn tại trong tất cả chúng ta. Khả năng chuyển đổi giữa hai hình tượng có thể trở thành điểm cộng quan trọng trong mắt các thành viên Viện Hàn lâm, đặc biệt khi cuộc đua năm nay vẫn còn nhiều vị trí chưa có ứng viên thực sự áp đảo.

3. Chiến dịch quảng bá không ngừng nghỉ

Tom Cruise từ lâu được xem là một trong những ngôi sao điện ảnh có sức ảnh hưởng lớn tại Hollywood. Với Digger, nam diễn viên tiếp tục tận dụng danh tiếng và khả năng kết nối với công chúng để đưa bộ phim đến gần khán giả hơn.

Tài tử xuất hiện trong nhiều hoạt động quảng bá, từ màn giao lưu theo phong cách đường hầm chào đón tại chương trình của Jennifer Hudson đến chuyến quảng bá quốc tế đi qua London, Mexico City, Los Angeles, Seoul và Tokyo. Anh cũng tham gia các buổi chiếu dành cho giới chuyên môn và những cuộc giao lưu hỏi đáp về tác phẩm. Nỗ lực này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Digger mới thu về khoảng 39 triệu USD tại phòng vé toàn cầu theo số liệu được công bố trong bài viết gốc. Con số khiêm tốn cho thấy bộ phim gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục khán giả, đồng thời khiến vai trò của Cruise trong chiến dịch quảng bá càng trở nên quan trọng.

Đối với cuộc đua Oscar, việc duy trì sự hiện diện trước truyền thông và giới làm phim có thể giúp một ứng viên giữ được sức nóng trong giai đoạn vận động tranh cử. Những buổi chiếu riêng, hoạt động giao lưu và cơ hội trực tiếp giới thiệu quá trình sáng tạo cũng tạo điều kiện để các thành viên Viện Hàn lâm tiếp cận màn trình diễn của diễn viên.

Tất nhiên, quảng bá tích cực không đồng nghĩa với một đề cử chắc chắn. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành và sự đầu tư đáng kể cho chiến dịch lần này, Cruise vẫn có cơ hội duy trì tên tuổi trong nhóm ứng viên được quan tâm.

4. Khả năng được đề cử ở hạng mục hóa trang và làm tóc

Ngoài diễn xuất, Digger còn có lợi thế tiềm năng ở hạng mục Hóa trang và làm tóc xuất sắc. Đội ngũ thiết kế hóa trang phải thực hiện quá trình biến đổi ngoại hình Cruise thành một ông trùm dầu mỏ lớn tuổi, với phần đầu hói và diện mạo khác xa hình ảnh quen thuộc của nam diễn viên. Đây là thử thách đáng kể đối với bộ phận hóa trang, đồng thời tạo nên một khía cạnh đáng chú ý trong quá trình xây dựng nhân vật. Sự thay đổi ngoại hình không chỉ phục vụ yêu cầu thị giác mà còn góp phần định hình hình tượng Digger Rockwell trên màn ảnh.

Trong lịch sử Oscar, một số bộ phim từng đồng thời nhận được sự chú ý ở hạng mục diễn xuất chính và hóa trang, đặc biệt khi vai diễn đòi hỏi quá trình biến đổi thể chất nổi bật. Có thể kể đến Maestro (2023), với Bradley Cooper, The Whale (2022), với Brendan Fraser, Vice (2018), với Christian Bale, và Darkest Hour (2017), với Gary Oldman.

Những trường hợp này cho thấy sự kết hợp giữa diễn xuất và thiết kế ngoại hình có thể tạo lợi thế cho một tác phẩm trong mùa giải thưởng. Nếu Digger nhận được sự ghi nhận ở hạng mục hóa trang, điều đó cũng có thể giúp bộ phim thu hút thêm sự chú ý dành cho màn trình diễn của Cruise. Dẫu vậy, hai hạng mục có tiêu chí đánh giá riêng. Thành công ở lĩnh vực kỹ thuật không bảo đảm diễn viên sẽ được đề cử, nhưng có thể tạo thêm động lực cho chiến dịch vận động của bộ phim.

5. Cuộc đua Oscar Nam chính vẫn còn nhiều bất ngờ

Một trong những yếu tố giúp Cruise tiếp tục nuôi hy vọng là cục diện Oscar Nam chính năm nay chưa thực sự rõ ràng. Theo bảng dự đoán của Gold Derby được đề cập trong bài viết gốc, tài tử có tỷ lệ 57,1% cơ hội nhận đề cử, đứng sau John Malkovich, Andrew Scott và Matt Damon.

Bảng dự đoán ghi nhận tỷ lệ của các ứng viên như sau: John Malkovich (Wild Horse Nine): 100%. Andrew Scott (Elsinore): 100%. Matt Damon (The Odyssey): 92,9%. Tom Cruise (Digger): 57,1%. Robert Pattinson (Primetime): 39,3%. Ryan Gosling (Project Hail Mary): 39,3%. John Turturro (The Only Living Pickpocket in New York): 21,4%. Pedro Pascal (Behemoth!): 21,4%. Anthony Ippolito (I Play Rocky): 17,9%.

Các tỷ lệ trên phản ánh dự đoán tại thời điểm bài viết được thực hiện, không phải xác suất chính thức hay kết quả đã được xác nhận. Dù Malkovich và Scott đang dẫn đầu, cuộc cạnh tranh cho những vị trí còn lại vẫn khá rộng mở. Cruise hiện tạo được khoảng cách nhất định so với nhóm phía sau, nhưng lợi thế này chưa đủ để bảo đảm anh sẽ góp mặt trong danh sách đề cử cuối cùng. Robert Pattinson và Ryan Gosling vẫn là những đối thủ đáng chú ý, trong khi Pedro Pascal, Anthony Ippolito và John Turturro cũng có cơ hội cạnh tranh.

Tom Cruise từng hai lần được đề cử Oscar Nam chính xuất sắc với Born on the Fourth of July (1989) và Jerry Maguire (1996). Anh còn nhận đề cử Nam phụ với Magnolia (1999) và đề cử Phim hay nhất trên cương vị nhà sản xuất của Top Gun: Maverick (2022). Kinh nghiệm tại mùa giải thưởng, danh tiếng lâu năm cùng màn trình diễn được nhiều đồng nghiệp ủng hộ giúp Cruise có thêm cơ sở cho cuộc đua lần này. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất vẫn là liệu sự ghi nhận từ Hollywood có chuyển hóa thành lá phiếu của các thành viên Viện Hàn lâm hay không. Danh sách đề cử Oscar lần thứ 99 dự kiến được công bố vào ngày 21/1/2027. Khi đó, cơ hội thực sự của Tom Cruise mới được xác định rõ ràng hơn.