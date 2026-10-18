CJ CGV hồi sinh trải nghiệm điện ảnh với công nghệ 4DX và ScreenX

Với Kim So-jeong, một nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc, việc xem bộ phim The Odyssey không chỉ đơn thuần là ngồi trước màn hình. Khi nhân vật bị cuốn vào cơn bão, cô cảm nhận được luồng gió; khi các nhân vật đua xe, cô có cảm giác như đang cùng họ trải nghiệm hành trình đó.

Kim xem phim tại một rạp thuộc hệ thống CJ CGV, sử dụng công nghệ 4DX do công ty con CJ 4DPlex phát triển. Hệ thống này kết hợp ghế chuyển động với các hiệu ứng như gió, sương mù và khói, giúp tăng cảm giác nhập vai. Dù giá vé có thể cao hơn tới 50% so với suất chiếu thông thường, Kim cho biết trải nghiệm này đủ hấp dẫn để cô xem lại phim và phát hiện những chi tiết mà cô từng bỏ lỡ.

Trải nghiệm cao cấp tạo sức hút mới

Đại dịch Covid-19 thúc đẩy sự chuyển dịch sang Netflix và các nền tảng phát trực tuyến, khiến các rạp chiếu phim phải cạnh tranh mạnh mẽ hơn để thu hút khán giả. Theo Gower Street Analytics, doanh thu phòng vé toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 33,55 tỷ USD, thấp hơn 20,7% so với năm 2019.

Tuy nhiên, các định dạng chiếu phim cao cấp như 4DX và IMAX lại ghi nhận xu hướng tích cực. Tại Bắc Mỹ, các suất chiếu cao cấp chiếm khoảng 15% doanh thu phòng vé năm 2025, tăng từ khoảng 5% năm 2014 và 10% năm 2019.

CJ 4DPlex đang khai thác xu hướng này với 2 công nghệ chủ lực: 4DX, tạo hiệu ứng chuyển động và môi trường, cùng ScreenX, mở rộng hình ảnh ra 2 bức tường bên của phòng chiếu để tạo góc nhìn 270 độ. Công ty cũng kết hợp 2 công nghệ trong định dạng Ultra 4DX.

Tính đến tháng 9/2026, các định dạng của CJ 4DPlex đã được triển khai trên 1.281 màn hình tại 75 quốc gia, tăng khoảng 25% so với năm 2019. Các đối tác của công ty bao gồm các chuỗi rạp lớn như Cinemark, AMC Theaters, Regal, Cineworld và Cinépolis.

Mặc dù ngành công nghiệp điện ảnh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và sự chuyển hướng của người tiêu dùng sang các dịch vụ phát trực tuyến, nhu cầu về trải nghiệm điện ảnh sống động như những gì mà màn hình siêu rộng và ghế ngồi di động của CJ 4DPlex mang lại đang ngày càng tăng. (Nguồn: Nikkei)

Mở rộng công nghệ và hợp tác với các hãng phim

CJ 4DPlex không chỉ cung cấp thiết bị cho các rạp mà còn chia sẻ doanh thu phòng vé từ những suất chiếu sử dụng công nghệ của mình. Công ty đồng thời hợp tác với các hãng phim để xây dựng phiên bản 4DX và ScreenX phù hợp với từng tác phẩm.

Tại trung tâm sản xuất ở Seoul, các kỹ sư lập trình hiệu ứng đồng bộ với diễn biến trên màn ảnh, từ luồng gió trong cảnh đấu súng đến chuyển động của ghế khi xảy ra vụ nổ. Theo công ty, sự tham gia của đạo diễn và hãng phim trong quá trình sản xuất giúp nâng cao giá trị trải nghiệm.

CJ 4DPlex cũng phát triển các định dạng mới dành cho màn hình LED và công nghệ trình chiếu dạng mái vòm, đồng thời mở rộng sang phân phối phim và chương trình hòa nhạc, đặc biệt là các nội dung Hàn Quốc tại thị trường quốc tế.

Theo Choi Myoung-ju, Giám đốc tài chính CJ 4DPlex, công ty duy trì tăng trưởng doanh thu hằng năm khoảng 20% và mức tăng trưởng lợi nhuận trên 10%, theo cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia hồi tháng trước.

Tham vọng trở thành “Netflix ngoại tuyến”

Đà phát triển của CJ 4DPlex thu hút sự quan tâm của chính phủ Hàn Quốc. Tháng 8/2026, một quỹ đầu tư chiến lược của nước này công bố kế hoạch đầu tư 220 tỷ won, tương đương khoảng 163,9 triệu USD, vào doanh nghiệp, với mục tiêu hỗ trợ mở rộng mạng lưới màn hình toàn cầu lên 2.000 địa điểm và thúc đẩy xuất khẩu nội dung văn hóa Hàn Quốc.

Theo kế hoạch được công bố, các địa điểm mới tham gia mạng lưới sẽ phải sử dụng hệ thống của công ty để trình chiếu phim hoặc chương trình hòa nhạc Hàn Quốc trong ít nhất 2 tuần mỗi năm. Khoản đầu tư dự kiến được thực hiện dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể chuộc lại.

CJ 4DPlex vẫn phải cạnh tranh với các công nghệ như MX4D và IMAX. IMAX hiện có số lượng màn hình toàn cầu nhiều hơn khoảng 50% so với CJ 4DPlex, trong khi doanh thu phòng vé toàn cầu cao gấp đôi. Dù vậy, công ty Hàn Quốc đang tìm cách mở rộng sự hiện diện thông qua các định dạng trải nghiệm khác biệt.

“ Nếu Netflix là thế lực trực tuyến trong lĩnh vực nội dung, thì mục tiêu của chúng tôi là trở thành ‘Netflix ngoại tuyến’”, ông Choi nói.

Tham vọng này phản ánh chiến lược của CJ 4DPlex: thay vì cạnh tranh trực tiếp với sự tiện lợi của việc xem phim tại nhà, công ty muốn tạo ra những trải nghiệm mà màn hình cá nhân khó tái hiện. Khi khán giả sẵn sàng trả thêm tiền cho cảm giác nhập vai, công nghệ trình chiếu cao cấp có thể trở thành một hướng đi quan trọng để ngành rạp chiếu phim tìm kiếm tăng trưởng.

(Theo Nikkei Asia)