[GALLERY] Mỹ nhân showbiz cao 1m53 vẫn mặc đẹp hút triệu view

Ở tuổi 30, LyLy là một trong những mỹ nhân Vbiz được chú ý không chỉ bởi âm nhạc mà còn nhờ phong cách thời trang ngày càng cuốn hút. Dù chỉ cao khoảng 1m53, nữ ca sĩ vẫn biết cách lựa chọn trang phục để tạo hiệu ứng vóc dáng cao ráo, cân đối. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Điểm đặc trưng trong phong cách của LyLy là sự kết hợp giữa nét nữ tính, ngọt ngào và khả năng "hack dáng" khéo léo. Những bộ trang phục có độ dài trên hông thường xuyên xuất hiện trong tủ đồ của nữ ca sĩ, giúp tỷ lệ cơ thể trông hài hòa hơn. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Crop top là một trong những thiết kế được LyLy đặc biệt yêu thích. Những mẫu áo ngắn vừa đủ để lộ vòng eo giúp nữ ca sĩ khoe lợi thế hình thể mà vẫn giữ được vẻ trẻ trung, năng động. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Đáng chú ý, LyLy sở hữu vòng eo khoảng 55cm, tạo lợi thế rõ rệt khi diện những trang phục ôm dáng. Khi kết hợp áo crop top với quần cạp cao, nữ ca sĩ dễ dàng tạo hiệu ứng phần thân dưới dài hơn, giúp tổng thể trông cao ráo. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Công thức crop top và quần cạp cao cũng được LyLy biến hóa linh hoạt với nhiều kiểu dáng, chất liệu khác nhau. Cách phối đồ này vừa tôn vòng eo nhỏ gọn, vừa giúp đường cong cơ thể được thể hiện một cách tinh tế. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Bên cạnh những set đồ đời thường, LyLy còn thường xuyên lựa chọn váy ngắn để tối ưu lợi thế chiều cao. Thiết kế có độ dài phù hợp giúp đôi chân trông thanh thoát hơn, đồng thời mang đến diện mạo trẻ trung cho nữ ca sĩ. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Những mẫu váy hai dây, váy cúp ngực cũng được LyLy khéo léo đưa vào phong cách cá nhân. Các thiết kế này giúp cô khoe bờ vai thon, xương quai xanh và vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn giữ nét ngọt ngào vốn có. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Nhiều năm hoạt động trong showbiz, LyLy vẫn duy trì hình ảnh thời trang tươi trẻ và nữ tính. Thay vì chạy theo những xu hướng quá cầu kỳ, cô thường ưu tiên trang phục có phom dáng gọn gàng, phù hợp với tỷ lệ cơ thể. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Lan, quê Đà Nẵng và vào TP HCM lập nghiệp từ năm 2016. Sau khi được biết đến qua Sing My Song năm 2018, cô ghi dấu với ca khúc 24H cùng nhiều sáng tác được khán giả yêu thích như: Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường. Giai đoạn 2024-2025, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi góp mặt trong Our Song và Em xinh say hi. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

Không chỉ gây thương nhớ bởi những ca khúc quen thuộc, LyLy còn ngày càng ghi điểm nhờ nhan sắc ngọt ngào và gu ăn mặc tinh tế. Chiều cao 1m53 không trở thành rào cản khi nữ ca sĩ biết tận dụng vòng eo nhỏ cùng tỷ lệ cơ thể cân đối để tạo nên những màn lên đồ hút mắt. Ảnh: FB Nguyễn Hoàng Ly

LyLy thể hiện tài năng ca hát. Clip: Youtube LyLy Official