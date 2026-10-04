2 thí sinh Hà Tĩnh vào Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026

Sau hành trình tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc, 16 thí sinh đã chính thức ghi tên vào Vòng Chung kết Sao Mai 2026. Trong top 16, Hà Tĩnh có 2 đại diện là thí sinh Nguyễn Mộc An và Hoàng Thị Thu Hà.

Nguyễn Mộc An là Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” năm 2024.

Nguyễn Mộc An sinh năm 2002, quê xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh. Năm 2024, khi đang là sinh viên năm hai khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Mộc An giành giải Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”.

Trước đó, Mộc An giành giải Á quân vòng Chung kết xếp hạng Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2024 và trở thành 1 trong 3 thí sinh tiêu biểu tham gia Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2025.

Tại Vòng Chung kết Sao Mai 2026, Mộc An là thí sinh mở màn Liveshow 1 với chủ đề “Khởi động” sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 21h Chủ nhật, tối 4/10/2026 trên VTV3 và VTVgo.

Hoàng Thị Thu Hà là Quán quân Giải Sao Mai xứ Nghệ 2024, hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2.

Hoàng Thị Thu Hà, sinh năm 2003, quê xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh, có nghệ danh Hoàng Thu Hà. Giọng hát ngọt ngào, sâu lắng nhưng cũng đầy nội lực của Hoàng Thu Hà lần đầu được khán giả truyền hình biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt Nhí - The Voice Kids 2017.

Đam mê âm nhạc từ nhỏ, đặc biệt là những làn điệu dân ca xứ Nghệ, Hoàng Thu Hà theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Bên cạnh tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong nước, cô ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc trên các nền tảng số.

Năm 2024, khi đang theo học Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hoàng Thu Hà đạt giải Quán quân vòng Chung kết xếp hạng Liên hoan Tiếng hát Truyền hình - Giải Sao Mai xứ Nghệ 2024. Hiện cô công tác tại Đoàn Văn công, Quân khu 2 và theo đuổi dòng nhạc dân gian.

Top 16 Vòng Chung kết Giải Sao Mai 2026.

Sao Mai là một trong những cuộc thi âm nhạc có hành trình lâu dài của Đài Truyền hình Việt Nam. Qua nhiều mùa giải, chương trình đã trở thành nơi phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội để nhiều giọng ca trẻ trưởng thành, từng bước khẳng định vị trí trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Hà Tĩnh cũng là địa phương có nhiều thí sinh đạt thành tích cao tại Sao Mai. Đinh Thành Lê giành Quán quân năm 2007; Bùi Lê Mận Quán quân năm 2009; Lê Minh Ngọc Quán quân năm 2022. Ở vị trí Á quân có Đăng Thuật năm 2007; Thụy Miên và Phạm Thùy Dung năm 2013; Phan Quỳnh Anh năm 2019…

Tiếp nối thành tích của các thế hệ đi trước, Mộc An và Thu Hà sẽ tranh tài tại Vòng Chung kết Sao Mai 2026, nơi không chỉ tìm kiếm những giọng hát nổi bật mà còn hướng tới những nghệ sĩ trẻ có kỹ thuật, tư duy, bản lĩnh sân khấu và khả năng đi đường dài với nghề.

Theo Ban Tổ chức, Vòng Chung kết Sao Mai 2026 gồm 10 chương trình, trong đó có các đêm thi loại trực tiếp, Gala, đêm chung kết và trao giải cùng chương trình tổng kết. Ở Liveshow 1, mỗi thí sinh lựa chọn một ca khúc để thể hiện giọng hát, phong cách và cá tính âm nhạc. Đây cũng là lần đầu các thí sinh bước lên sân khấu Vòng Chung kết với hình thức hát live cùng ban nhạc, đòi hỏi khả năng làm chủ sân khấu, xử lý ca khúc và bản lĩnh biểu diễn trực tiếp. Từ Liveshow 1, cuộc cạnh tranh bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Mỗi Liveshow sẽ có 2 thí sinh phải dừng bước, vì vậy mỗi phần trình diễn đều có ý nghĩa đối với hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của Sao Mai 2026.