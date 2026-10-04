Nhạc hội 'Dân chơi dân ca': Không có mưa không phải show của Phương Mỹ Chi

Nghệ sĩ Đại Nghĩa bất ngờ xuất hiện và đảm nhận vai trò người dẫn chuyện xuyên suốt chương trình, kết nối các tiết mục và dẫn dắt cảm xúc của Nhạc hội

Phương Mỹ Chi xuất hiện với hình ảnh trưởng thành

"Chị Bảy" mở màn bùng nổ, tạo không khí sôi nổi ngay từ những phút đầu tiên

Phương Mỹ Chi trong trang phục với tông hồng chủ đạo, nữ tính nhưng phá cách

Ca khúc "Gối gấm" trở lại sân khấu "Dân chơi dân ca"

Phương Mỹ Chị bắt đầu hành trình "đi tìm kho báu" của mình

Kay Trần xuất hiện với "Ưng cái bụng" mang đến phần rap mới và phần đối đáp tình tứ cùng Phương Mỹ Chi

Không gian núi rừng Tây Nguyên, hình ảnh lao động và âm thanh của các nhạc cụ dân tộc Tây Nguyên hiện lên sống động tại sân khấu "Dân chơi dân ca"

Kay Trần khuấy động sân khấu với tiết mục solo "U mê em"

Phương Mỹ Chi diện trang phục dân tộc Thái, đội khăn piêu kết hợp múa sạp trong tiết mục được đầu tư công phu

Không khí tái hiện mùa lễ hội của đồng bào dân tộc Thái

Phương Mỹ Chi khuấy động sân khấu với bản phối mới của ca khúc "Đẩy xe bò" và Vũ trụ có anh"

Một Phương Mỹ Chi đầy trưởng thành và cá tính trong đêm nhạc

Danh ca Hương Lan và ca sĩ Quang Lê trở về từ nước ngoài tham gia chương trình

Ba giọng ca của 3 thế hệ cùng hoà giọng trong ca khúc "Bài ca đất phương Nam"

Phương Mỹ Chi cũng có những chia sẻ xúc động, bày tỏ tình cảm dành cho "bà nội" Hương Lan và người ba nuôi của mình - ca sĩ Quang Lê '

Tiết mục "Thử lòng quân tử" khiến khán giả vỡ oà

Hàng nghìn khán giả có mặt tại chương trình cùng hoà giọng trong đoạn xoan cổ "Xin huê đố huê" cùng Phương Mỹ Chi

NSƯT Trinh Trinh bất ngờ xuất hiện trong tiết mục "Liễu yếu đào tơ" của Phương Mỹ Chi và Shiki

Shiki cùng hoà giọng với Phương Mỹ Chi trong tiết mục lấy cảm hứng từ loại hình văn hoá cải lương tuồng cổ

Phương Mỹ Chi mời Đoàn hò Bã trạo Long Minh Ban - Phường Phan Thiết trong tiết mục "Dắt anh chơi hội"

Tiết mục được đầu tư hoành tráng, lấy cảm hứng từ Lễ Nghing Ông

Bảo Định xuất hiện cùng Phương Mỹ Chi trên sân khấu

Đám cưới triệu view của "Thiên đường với người thương" được tái hiện trên sân khấu Nhạc hội "Dân chơi dân ca"

Một sân khấu lãng mạn, nên thơ được đầu tư trong chương trình

"Chị Chanh" chính là bí mật tiếp theo của Nhạc hội "Dân chơi dân ca"

Ca sĩ Phương Thanh và Phương Mỹ Chi mang đến phần trình diễn bùng nổ với "Rock hạt gạo" và "Xây xẩm"

Phương Mỹ Chi chính thức công bố Nhạc hội "Dân chơi dân ca" Day 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 7/11/2026