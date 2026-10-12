Từ thực tiễn trên, Đồn Biên phòng Phước Hải, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hồ Chí Minh đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai mô hình “Cà phê sáng cùng ngư dân”. Tại đây, cán bộ biên phòng và lãnh đạo địa phương trực tiếp ngồi cùng ngư dân, thăm hỏi đời sống, lắng nghe phản ánh về hoạt động khai thác hải sản, những thuận lợi, khó khăn và vấn đề phát sinh trong quá trình vươn khơi, bám biển. Theo Trung tá Nguyễn Văn Năng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phước Hải, mô hình giúp đơn vị và địa phương vừa tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, vừa nắm chắc thực tế nghề cá để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Qua đó, bà con tích cực cùng bộ đội quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuyên truyền pháp luật và trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Những buổi cà phê sáng cùng ngư dân góp phần giúp BĐBP TP Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống khai thác IUU. Các đồn, trạm tăng cường cán bộ bám địa bàn, nắm tình hình ngư dân; phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành địa phương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Bên cạnh việc tuyên truyền trực tiếp, từ đầu năm 2026 đến nay, các đồn còn phát hơn 45.000 tờ rơi; tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống loa công suất lớn; kịp thời phát hiện, xử lý 6 trường hợp tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) quá 6 giờ trên biển.

Bên cạnh đó, BĐBP thành phố duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Tổ tự quản an ninh, trật tự”, “Bến đò tự quản an toàn”..., phát huy vai trò của ngư dân trong giữ gìn an ninh, trật tự và chấp hành pháp luật trên biển. Trong 9 tháng năm 2026, BĐBP thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các đơn vị, địa phương huy động hơn 5 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa 6 căn nhà, trao 30 phương tiện sinh kế cho các hộ dân ven biển có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm cụ thể đã củng cố niềm tin, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo nền tảng để ngư dân đồng hành với bộ đội bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự trên biển.

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban chỉ huy BĐBP thành phố tiếp tục tham mưu với Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường đối thoại theo từng nhóm nghề, từng địa bàn và từng loại phương tiện; phân loại cụ thể các kiến nghị để giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời chủ động đề xuất tháo gỡ những khó khăn về cơ chế, chính sách. Thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện hạ tầng cảng cá, khu neo đậu; hỗ trợ ngư dân có tàu nhỏ, phương tiện còn hạn chế nâng cấp phương tiện hoặc chuyển đổi nghề phù hợp; nâng cao chất lượng hướng dẫn sử dụng, xử lý sự cố VMS; tăng cường kiểm tra, cảnh báo sớm đối với tàu có nguy cơ vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền đến từng chủ tàu, thuyền trưởng, từng chuyến đi biển.