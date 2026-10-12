Chính phủ đề xuất sửa đổi 6 luật liên quan đến lĩnh vực y tế

Chiều 12/10, UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 6 luật trong lĩnh vực y tế, tập trung tháo gỡ vướng mắc, phân cấp, phân quyền và tăng cường quản lý giá thuốc, thiết bị y tế.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Bổ sung quy định quản lý giá thuốc, thiết bị y tế

Trình bày những điểm mới của dự án luật tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự án luật gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

So với hồ sơ trình trước đây, Chính phủ đã tiếp thu ý kiến của UBTVQH, rà soát phạm vi sửa đổi và bổ sung các quy định nhằm giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế.

Một trong những nội dung mới đáng chú ý là đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 113 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh về thiết bị y tế. Theo đó, dự thảo bổ sung các nguyên tắc quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng; tăng cường công khai thông tin về giá thiết bị y tế và các cơ sở kinh doanh theo lộ trình.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo cũng đề xuất liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các lĩnh vực y tế, hải quan, thuế, đấu thầu và bảo hiểm y tế; áp dụng các biện pháp truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm hạn chế tình trạng mua bán lòng vòng để nâng giá thiết bị y tế.

Các cơ sở kinh doanh phải công khai giá niêm yết, cập nhật khi có thay đổi trên hệ thống quản lý dữ liệu về thiết bị y tế; thực hiện kê khai giá, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối, kinh doanh thiết bị y tế. Trường hợp giá thay đổi trong biên độ do Chính phủ quy định, doanh nghiệp không phải thực hiện kê khai lại.

Đối với Luật Dược, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về công bố giá bán buôn dự kiến, các phương pháp định giá bán buôn thuốc dự kiến và việc liên thông, chia sẻ dữ liệu. Những nội dung này nhằm tăng cường quản lý giá thuốc, đồng thời đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin trong hoạt động kinh doanh dược.

Tháo gỡ vướng mắc, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Về Luật Trẻ em, dự thảo được chỉnh lý theo hướng xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong theo dõi, đánh giá trẻ em được nhận chăm sóc thay thế; tiếp tục giao Bộ Y tế chủ trì giúp Chính phủ chuẩn bị báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quyền trẻ em.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trình bày những điểm mới của luật. Ảnh: Media Quốc hội

Dự thảo đồng thời bổ sung trách nhiệm chủ trì của Bộ Công an trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tiếp tục quy định trách nhiệm của Trung ương Đoàn TNCSHCM, Trung ương Hội Liên hiệp PNVN và bổ sung trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Đối với dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ quan soạn thảo đã bỏ các quy định mang tính tiền kiểm, đồng thời giữ cơ chế quản lý nhằm bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý.

Với Luật Người khuyết tật, dự thảo giao Chính phủ quy định cụ thể thành phần, hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và trình tự, thủ tục xác định mức độ khuyết tật, phù hợp mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu tham dự Phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh, dự thảo làm rõ thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về y tế cấp tỉnh trong cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi giấy phép hành nghề theo phạm vi quản lý. Quy định về thẩm quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, bảo đảm tính minh bạch và việc xem xét, thẩm định đối với vấn đề liên quan trực tiếp đến đông đảo người dân.

Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế để phù hợp với việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo đảm tính thống nhất với các luật mới ban hành.

Thẩm tra sơ bộ dự án luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lò Thị Việt Hà cho biết, hồ sơ dự án luật cơ bản đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với các chính sách mới, thuyết minh đầy đủ cơ sở, sự cần thiết của những nội dung sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện bản so sánh để làm rõ các nội dung thay đổi. Ủy ban đánh giá cao việc Chính phủ tiếp thu ý kiến thẩm tra sơ bộ, khẩn trương rà soát, điều chỉnh phạm vi dự án; đồng thời tán thành phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi dự án luật. Các nội dung sửa đổi cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp và các điều ước quốc tế.