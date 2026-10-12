Quan chức Mỹ tin tưởng sớm hoàn tất đàm phán thương mại đối ứng với Việt Nam

Chiều 12/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tiếp ông John Goyer, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC), trao đổi về quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ và công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của USCC trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư song phương thời gian qua.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, trong đó hợp tác kinh tế, thương mại phát triển ổn định, cân bằng và bền vững. Thứ trưởng cũng chia sẻ về những kết quả tích cực của tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng giữa hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tiếp ông John Goyer, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Hoa Kỳ.

Thứ trưởng hoan nghênh ông John Goyer trở lại thăm, làm việc tại Việt Nam nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ do USCC phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) đồng tổ chức. Bà đề nghị USCC tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy các doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường đầu tư, kinh doanh, mở rộng hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Trao đổi về hợp tác APEC, bà Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò quan trọng của Hoa Kỳ - một trong những thành viên sáng lập của Diễn đàn. Về Năm APEC 2027, Việt Nam đang tích cực phối hợp với các nền kinh tế thành viên, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan để chuẩn bị tốt nhất về nội dung và cơ sở vật chất.

Thứ trưởng cho biết một trong những mục tiêu quan trọng của Năm APEC 2027 là tăng cường kết nối, mở rộng sự tham gia và đóng góp thiết thực của khu vực tư nhân; khuyến khích sự hiện diện đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các hoạt động Năm APEC 2027, nhất là Tuần lễ Cấp cao, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, cũng như các Hội nghị Bộ trưởng chuyên ngành.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng tiếp ông John Goyer.

Ông John Goyer bày tỏ ấn tượng với tinh thần chủ động, khẩn trương của Việt Nam, đặc biệt là đã tiến hành tham vấn các thành viên sớm nhất cho công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Ông khẳng định Phòng Thương mại Hoa Kỳ sẵn sàng phối hợp với phía Việt Nam, phát huy mạng lưới doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế để đóng góp thiết thực vào thành công chung của Năm APEC 2027.

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào việc hai nước sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, đóng góp vào quan hệ kinh tế Việt Nam - Hoa Kỳ cân bằng, bền vững và cùng có lợi.