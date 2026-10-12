Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/10

* Chiều 12/10, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến nay và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 12/10, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác chuẩn bị tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Nam

* Sáng 12/10, tại phường Trường Vinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh với lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp bền vững.

Các đại biểu tham quan gian hàng của các nữ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

* Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An tổ chức buổi gặp mặt thân mật nhằm tôn vinh, tri ân các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu đã luôn đồng hành, đóng góp tích cực cho công tác tri ân liệt sĩ và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các doanh nghiệp. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 12/10, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh khóa bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên nhà báo, phóng viên. Ảnh: Phạm Bằng

* Nghệ An đoạt 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C tại “Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông" toàn quốc lần thứ IV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức đã khép lại vào đêm 11/10. Đây là lần thứ 4 đoàn Nghệ An tham gia ngày hội.

Tập thể diễn viên, nghệ nhân của đoàn Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Điện Biên Phủ. Ảnh: TTVH tỉnh cung cấp