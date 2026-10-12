Gia Lai xây dựng văn hóa nhường nhịn, trách nhiệm khi tham gia giao thông

Đường giao thông nông thôn ở xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai (mới), xã Tuy Phước Bắc là 1 trong 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao sau hợp nhất. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% xã, phường có ít nhất một tuyến đường, khu dân cư hoặc khu vực công cộng tiêu biểu về văn minh giao thông.

Kế hoạch này nằm trong Phong trào thi đua “Văn minh giao thông tỉnh Gia Lai” giai đoạn 2026-2030 với nhiều điểm nhấn về mục tiêu và giải pháp.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026 giảm 5% tai nạn giao thông; năm 2028 đạt 70% xã, phường có mô hình và sơ kết giai đoạn; năm 2030 đạt 100% xã, phường cùng tổng kết toàn phong trào.

Thông điệp của phong trào là "Thượng tôn pháp luật - Nhường nhịn, trách nhiệm - An toàn cho mình, bình yên cho mọi người."

Để triển khai kế hoạch này, tỉnh xây dựng mô hình triển khai các mô hình như cổng trường an toàn, tuyến đường, khu dân cư văn minh giao thông và lựa chọn 5-10 doanh nghiệp vận tải hành khách tiêu biểu.

Về quản lý và hạ tầng, tỉnh đẩy mạnh tuần tra, ứng dụng công nghệ số, đồng thời rà soát các "điểm đen" tai nạn và quản lý hành lang an toàn giao thông. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết trong các tài liệu nguồn.

Đến năm 2030, 100% xã, phường có khu vực tiêu biểu về văn minh giao thông

Kế hoạch đặt mục tiêu hằng năm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; riêng năm 2026 phấn đấu giảm ít nhất 5% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2025. 100% sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương, đơn vị vận tải, cơ sở đào tạo lái xe và cơ sở giáo dục triển khai nội dung Phong trào phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Đồng thời, 100% xã, phường xây dựng và duy trì ít nhất 1 mô hình, phần việc hoặc hoạt động cụ thể về văn minh giao thông, ưu tiên tại khu dân cư, trường học, chợ, khu du lịch, tuyến đường có mật độ giao thông cao và khu vực thường xuyên xảy ra vi phạm.

Các địa phương được khuyến khích xây dựng, nhân rộng những mô hình như “Cổng trường an toàn, văn minh,” “Tuyến đường văn minh, an toàn,” “Khu dân cư văn hóa giao thông,” “Đoạn đường tự quản về an toàn giao thông.”

Đến năm 2028, phấn đấu ít nhất 70% xã, phường có 1 tuyến đường, khu dân cư hoặc khu vực công cộng tiêu biểu về văn minh giao thông; đến năm 2030, tỷ lệ này đạt 100% xã, phường.

Xây dựng văn hóa nhường nhịn, trách nhiệm khi tham gia giao thông

Phong trào cũng đề cao tinh thần nhường nhịn, hợp tác, tôn trọng người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và người đi bộ; bình tĩnh, lịch sự khi xảy ra va chạm, không xúc phạm, đe dọa, gây gổ hoặc sử dụng bạo lực.

Cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải gương mẫu chấp hành pháp luật, không bao che, dung túng hoặc can thiệp trái quy định vào việc kiểm tra, xử lý vi phạm.

Đối với hoạt động vận tải, tỉnh hướng tới xây dựng đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ “An toàn - Trách nhiệm - Lịch sự - Thân thiện”; đồng thời nâng cao hiểu biết về văn hóa, truyền thống, lịch sử, con người Gia Lai để mỗi lái xe có thể trở thành một “đại sứ du lịch” giới thiệu những nét đặc trưng của tỉnh đến du khách.

Thí điểm đánh giá chất lượng phương tiện, người lái qua mã QR

Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả Phong trào; phối hợp khai thác số liệu vi phạm, tai nạn giao thông và dữ liệu chuyên ngành để đánh giá thực chất kết quả triển khai.

Một nội dung đáng chú ý là xây dựng mô hình “Doanh nghiệp vận tải văn minh, an toàn tiêu biểu,” lựa chọn từ 5 đến 10 đơn vị kinh doanh vận tải hành khách để triển khai trên cơ sở các tiêu chí về chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, chất lượng phương tiện, chất lượng phục vụ và văn hóa ứng xử của lái xe, nhân viên.

Phong trào được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030; sơ kết vào năm 2028 và tổng kết trong quý 3 năm 2030. Việc khen thưởng ưu tiên các tập thể, cá nhân có mô hình mới, sáng kiến, cách làm hiệu quả, có kết quả cụ thể và khả năng nhân rộng; không khen thưởng tràn lan, thành tích phải có số liệu, sản phẩm, hình ảnh hoặc dữ liệu kiểm chứng./.