'Cá mập' nào sẽ đổ tiền thâu tóm Seaprodex?

Nhóm Novaland hiện đang đứng ở một vị thế tương đối đặc biệt trong câu chuyện đấu giá sắp tới của Seaprodex. Ảnh: AI

Tấm vé chi phối Seaprodex hơn 8.500 tỷ đồng

Hơn 79,2 triệu cổ phiếu tại Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP (Seaprodex, mã CK: SEA) tương đương khoảng 63,38% cổ phần do SCIC nắm giữ dự kiến được tổ chức đấu giá vào cuối tháng 9/2026.

Mức giá chào bán dự kiến lên tới 107.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn gần gấp rưỡi so với thị giá đang giao dịch quanh vùng 74.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

SCIC bán theo phương thức nguyên lô, nhà đầu tư mua thành công sẽ có ngay vị thế cổ đông chi phối, thay vì phải từng bước tích lũy cổ phần qua các giao dịch trên thị trường, đảm bảo khả năng tham gia quyết định chiến lược, nhân sự và phương án khai thác tài sản của doanh nghiệp.

Đây cũng là yếu tố khiến thương vụ lần này được chú ý khi nhìn lại những biến động sở hữu tại Seaprodex trước đây khi các đợt nhà đầu tư tư nhân mua vào rồi bán ra, SCIC vẫn giữ vai trò cổ đông chi phối, kéo theo quyền quyết định với một số tài sản đất đai của Seaprodex, nhất là lô đất vàng 2 – 4 – 6 Đồng Khởi, trụ sở hiện tại của Seaprodex.

Năm 2011, lô đất vàng 2 – 4 – 6 Đồng Khởi từng được lập dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, thương mại và khách sạn 5 sao cao 20 tầng với tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Trong đó, Seaprodex đã cùng Geleximco ký thoả thuận hợp tác đầu tư cùng năm, hoàn thành phương án kiến trúc năm 2014 và tới năm 2016 thì bị hủy phương án do cổ đông lớn không đồng ý và việc hợp tác chính thức bị dừng lại.

Sau khi Geleximco rút khỏi dự án, nhóm cổ đông mới là Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 đã mua 20,1% vốn tại Seaprodex nhưng cũng nhanh chóng rút vốn trong năm 2017 và thay thế bằng nhóm cổ đông cá nhân khác.

Trong những năm gần đây, một lần nữa nhóm cổ đông lớn tại Seaprodex lại biến động khi Tập đoàn Gelex và Công ty CP quản lý Quỹ đầu tư Đỏ mua 23,92% vốn điều lệ trong năm 2024 nhưng lại bất ngờ thoái ra gần hết trong tháng 8/2025.

Tới tháng 12/2025, cơ cấu cổ đông Seaprodex tiếp tục thay đổi khi Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp mua hơn 30 triệu cổ phiếu, tương đương 24,03% vốn điều lệ. Cùng thời điểm, Công ty CP Đầu tư Redwood mua hơn 10,5 triệu cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 8,44%.

Các giao dịch diễn ra trong phiên 23/12, cũng là thời điểm Tập đoàn S.S.G bán toàn bộ hơn 14,9 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 11,92% vốn, khép lại khoảng bốn tháng hiện diện tại doanh nghiệp. Tổng lượng cổ phiếu Ngân Hiệp và Redwood mua vào đạt hơn 40,58 triệu đơn vị, trùng với khối lượng giao dịch thỏa thuận trong phiên, có giá trị gần 1.395 tỷ đồng, bình quân khoảng 34.365 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, hai công ty này có liên quan đến Tập đoàn Novaland. Ngay sau khi thương vụ được công bố, phía doanh nghiệp cho biết đây là khoản đầu tư dài hạn, phục vụ định hướng đa dạng hóa hoạt động bên cạnh lĩnh vực bất động sản, trong đó không loại trừ việc quan tâm đến lô đất vàng 2 – 4 – 6 Đồng Khởi.

Cần lưu ý rằng, dự án vẫn chưa thể triển khai sau nhiều năm do những vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý và quyền sử dụng đất, nhưng đây vẫn là tài sản đáng chú ý nhất của Seaprodex. Trên báo cáo tài chính soát xét bán niên của Seaprodex, đây vẫn là một trong những khoản mục xây dựng cơ bản dở dang có giá trị lớn nhất.

Ai sẽ mua cổ phần của Seaprodex?

Quay trở lại phương án chào bán của SCIC, nếu bán thành công theo mức giá dự kiến 107.400 đồng/cổ phiếu, khoản giá trị cổ phần Ngân Hiệp và Redwood đang sở hữu có thể tạo ra mức chênh lệch tới gần 3.000 tỷ lợi nhuận so với giá vốn ban đầu mua vào.

Điều này khiến nhóm Ngân Hiệp và Redwood đứng ở một vị thế tương đối đặc biệt trong câu chuyện thoái vốn Seaprodex của SCIC khi vừa có thể hưởng lợi nếu doanh nghiệp được thị trường định giá lại, vừa có quyền lựa chọn có tiếp tục tham gia cuộc đua giành quyền kiểm soát hay không.

Nếu không tham gia phiên đấu giá cuối tháng 9/2026, nhóm nhà đầu tư này vẫn đang sở hữu lượng cổ phần đáng kể tại Seaprodex. Trong kịch bản nhà đầu tư mới trả mức giá cao hơn đáng kể so với giá vốn trước đây, giá trị khoản đầu tư này có thể tiếp tục được thị trường đánh giá lại.

Ngược lại, nếu quyết định tham gia đấu giá, nhóm nhà đầu tư này sẽ có cơ hội chuyển từ vị thế cổ đông lớn sang cổ đông chi phối, qua đó trực tiếp tham gia vào quá trình tái cấu trúc và khai thác quỹ tài sản của Seaprodex.

Lưu ý rằng, giá trị của Seaprodex được quan tâm bởi sở hữu danh mục bất động sản trải rộng tại nhiều địa phương, trong đó có các khu đất phục vụ hoạt động sản xuất, văn phòng và kho bãi, đơn cử như khu đất gần 6.000m² tại số 2 Ngô Gia Tự, Hà Nội, và khoảng 30.000m² tại khu công nghiệp Sóng Thần 2.

Bên cạnh đất đai, khoản đầu tư 22,08% vốn tại Công ty Việt – Pháp sản xuất thức ăn gia súc Proconco gắn với thương hiệu thức ăn chăn nuôi Con Cò. Đây là khoản đầu tư lớn trong danh mục công ty liên kết của Seaprodex.

Tại ngày 30/6/2026, khoản đầu tư vào Proconco có giá trị ghi sổ theo phương pháp vốn chủ sở hữu khoảng hơn 1.142 tỷ đồng, trên giá gốc hơn 546 tỷ đồng. Tính riêng phần lãi từ công ty liên kết này trong 6 tháng đầu năm mang lại cho Seaprodex khoản thu nhập ngoài hơn 74 tỷ đồng, tương đương khoảng 72% lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Nhà đầu tư mới cần hơn 8.500 tỷ đồng để mua trọn lô đấu giá cổ phần của Seaprodex. Nguồn: PSI

Tuy nhiên, lựa chọn này cũng đặt ra bài toán về nguồn lực tài chính. Khoản chi tối thiểu hơn 8.500 tỷ đồng để mua lại 63,38% vốn nhà nước chưa phải là toàn bộ chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra. Sau khi nắm quyền kiểm soát, chủ sở hữu mới có thể cần phải tiếp tục đầu tư lớn để xử lý các dự án tồn đọng, hoàn thiện pháp lý quỹ đất và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

Đây là thách thức không nhỏ, đòi hỏi các nhà đầu tư mới phải có khả năng nhìn thấy giá trị dài hạn và đủ sức theo đuổi quá trình tái cấu trúc phía sau. Nhóm doanh nghiệp bất động sản có thể nhìn thấy cơ hội từ việc phát triển các dự án thương mại, khách sạn, văn phòng cao cấp tại trung tâm TP.HCM. Trong khi đó, các tập đoàn đầu tư đa ngành có thể quan tâm tới sự kết hợp giữa quỹ đất, khoản đầu tư tại Proconco và nền tảng.

Theo tìm hiểu của TheLEADER, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhà đầu tư nào chính thức nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào mua lô cổ phần của SCIC, vì vậy, cuộc đua giành quyền kiểm soát Seaprodex vẫn đang là một dấu hỏi lớn trước thời điểm chốt danh sách nhà đầu tư tham gia đấu giá.