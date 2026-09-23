Làm giàu từ trồng chè, nuôi cá tầm dưới chân núi Fansipan

Phát triển hạ tầng nông thôn mới

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Bản Bo được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Bản Bo và Nà Tăm, diện tích rộng trên 10.079ha, với hơn 9.380 nhân khẩu, trải dài ở 15 bản.

Lễ hội xòe chiêng thu hút đông đảo nhân dân và du khách.

Sau sáp nhập, xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là cơ hội bứt phá, Đảng bộ và Chính quyền xã đã tập trung định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ, nâng cao giá trị kinh tế.

Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư trước và sau sáp nhập. Nhờ bám sát quy hoạch và tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống đường giao thông được đầu tư đồng bộ, cứng hóa.

Những con đường vào bản gập ghềnh, lầy lội năm xưa, nay được thay thế bằng đường bê tông, giúp bà con thuận lợi giao thương, nông sản sản xuất ra được thương lái đến thu mua.

Đến nay, 100% đường từ trung tâm xã đến trung tâm bản được cứng hóa; tỷ lệ đường bản, liên bản được cứng hóa đạt 92,3%; đường nội đồng được cứng hóa đạt 49,5%.

Không chỉ dừng lại ở bê tông hóa, xã triển khai phủ xanh 3,13km đường, tạo điểm nhấn cảnh quan.

Đường trục bản Cóc Cuông, xã Bản Bo.

Quốc lộ 32 chạy qua và tuyến đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc được đầu tư mới là lợi thế giúp xã Bản Bo kết nối giao thông, thuận lợi giao thương hàng hóa.

Kinh tế của xã tiếp tục phát triển, tổng sản lượng lương thực đạt gần 3.944 tấn; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm.

Tổng lượt khách du lịch tăng bình quân 9%; doanh thu từ du lịch đạt 43 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 38,5 triệu đồng/năm.

Bà con dọn vệ sinh thứ Bảy hằng tuần để bản làng sạch đẹp.

Thành công của chính quyền và nhân dân xã Bản Bo không chỉ đo bằng những con số thu nhập hay những tuyến đường bê tông nông thôn, mà còn ở sự chuyển biến sâu sắc trong đời sống văn hóa - xã hội, tạo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho bà con.

Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai quyết liệt; tỷ lệ hộ nghèo giảm. Giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và y tế dự phòng được quan tâm. Hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể thao được tổ chức rộng khắp, sôi nổi, nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho người dân.

"Cây làm giàu" trên vùng đất dốc

Nói đến sự thay đổi của xã Bản Bo hôm nay, không thể không nhắc đến cây chè - cây trồng chủ lực làm thay đổi đời sống của nhiều hộ gia đình.

Chỉ tay về đồi chè xanh mướt rộng 2,5ha, chị Phạm Thị Lý ở bản Hưng Phong cho biết: Trước đây, nơi này là nương rẫy cằn cỗi, đồi hoang hóa, gia đình làm bãi chăn thả gia súc và trồng ngô 1 vụ.

"Từ khi chuyển hướng thâm canh cây chè, đời sống kinh tế của gia đình thay đổi. Cây chè cho nguồn thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/ha/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho các thành viên trong gia đình", chị Lý nói.

Xã Bản Bo đã phát triển tổng 1.124,9ha chè. Chè mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.

Hộ ông Phàn A Náy ở bản Nậm Phát có 2ha chè, đem lại nguồn thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng/năm.

"Cây chè đã cho gia đình tôi thu nhập tốt, con cái học hành đàng hoàng. Bà con trong xã sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè trong thời gian tới", ông Náy nói.

Nhờ dòng "vốn xanh" từ cây chè, cả hai hộ gia đình chị Lý và ông Náy đã xây được những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố; con cái được nuôi dưỡng, ăn học đàng hoàng, mở ra tương lai tươi sáng hơn.

Việc "đánh thức" đồi hoang thành đồi chè xanh mướt không chỉ nâng giá trị sử dụng đất lên gấp 4 - 5 lần, mà còn biến cây chè thành "chìa khóa" xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho hàng ngàn lao động địa phương.

Những đồi chè xanh mướt, nên thơ cùng văn hóa bản địa đặc sắc giúp Bản Bo phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Đến nay, xã Bản Bo đã phát triển tổng 1.124,9ha chè, trong đó diện tích chè đang thu hoạch đạt 1.020,8ha; cùng 9,32ha vừa được trồng mới.

Nhờ tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc và thu hái, năng suất chè bình quân toàn xã đạt 113 tạ/ha, đưa tổng sản lượng chè búp tươi cả năm ước đạt 11.535 tấn, đem lại giá trị kinh tế gần 81 tỷ đồng/năm cho bà con trong xã.

Bản Bo xây dựng thành công 13 sản phẩm OCOP, gồm 7 sản phẩm 3 sao, 6 sản phẩm 4 sao, tiếp tục đưa thương hiệu chè Bản Bo vươn xa, chinh phục thị trường trong và ngoài nước.

Nuôi cá nước lạnh dưới chân núi Fansipan

Song song phát triển chè, Bản Bo còn tạo nên bước đột phá mới khi tận dụng dòng nước suối lạnh, tinh khiết từ dãy núi cao Fansipan chảy xuống để phát triển mô hình nuôi cá nước lạnh, trọng tâm là cá tầm thương phẩm.

Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành 20 cơ sở nuôi cá nước lạnh, tổng thể tích bể nuôi đạt 3.853m³. Năng suất nuôi trồng đạt khoảng 40 tấn cá thịt xuất bán ra thị trường mỗi năm.

Mô hình này không chỉ đem lại doanh thu cao trên từng mét khối nước mà còn khẳng định tư duy nhạy bén của chính quyền và người dân xã Bản Bo: Tận dụng tối đa lợi thế tự nhiên sẵn có để phát triển nuôi cá nước lạnh, đồng thời nắm bắt nhanh nhạy xu hướng thị trường và đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào chăn nuôi.

Nông thôn mới gắn du lịch sinh thái và bảo tồn văn hóa

Ông Vũ Ngọc Sơn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bản Bo cho biết: Ngoài phát triển cây chè và nuôi cá nước lạnh, xã Bản Bo định hướng khai thác cảnh quan, không gian xanh bạt ngàn của các đồi chè kết hợp với bảo tồn giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc Lào, Thái, Lự như lễ hội Xòe chiêng, lễ hội Bun vốc nặm để phát triển du lịch sinh thái, thu hút du khách.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Cọn nước Nà Khương (xã Bản Bo) thu hút du khách trải nghiệm, tham quan.

Ông Cao Trang Trọng, Bí thư Đảng ủy xã Bản Bo nhấn mạnh: Đến nay, xã Bản Bo đã hoàn thành công tác lập quy hoạch chung và được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt.

Quy hoạch xác định rõ: khu vực chăn nuôi tập trung, khu vực sản xuất kinh doanh như nhà máy chè, nhà máy phân vi sinh; các khu đất bố trí dân cư gắn với cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái, khu du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

Trên cơ sở đó, xã tiếp tục triển khai quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển vùng chè theo hướng tập trung; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, nuôi trồng, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện đại.

Thi nấu các món ăn đặc sản địa phương tại lễ hội Bun vốc nặm.

Việc biến những đồi chè xanh ngút ngàn và các trang trại cá tầm hiện đại thành điểm đến du lịch trải nghiệm hấp dẫn sẽ là "cú hích" chiến lược tạo đòn bẩy nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đây cũng là bước đi vững chắc để Bản Bo hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 10 xã đầu tiên của tỉnh Lai Châu cán đích nông thôn mới vào năm 2030.