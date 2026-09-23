Quầy bánh 5m2 ngày nào cũng đông khách, ông chủ đặt mục tiêu kiếm 3,8 tỷ đồng

Quầy bánh của anh Thẩm Kiến Phi nằm trên đường Mã Thành, thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Quầy chỉ bán một loại bánh nhân thịt ba chỉ và rau muối khô, giá 6 nhân dân tệ/chiếc (khoảng 23.000 đồng).

Phía trước quầy có một tấm biển ghi rõ: “Tôi là người khiếm thính, không thể nghe được. Xin hãy dùng ngón tay cho tôi biết bạn muốn mua bao nhiêu chiếc bánh”.

Vì vậy, khách hàng chỉ cần giơ ngón tay ra hiệu số lượng. Thẩm Kiến Phi nhìn là hiểu, sau đó nhanh chóng cán bột, cho nhân và nướng bánh tại chỗ.

Hình ảnh người đàn ông lặng lẽ làm bánh, còn khách mua xong rồi rời đi mà hầu như không cần trao đổi bằng lời khiến quầy bánh được cư dân mạng gọi là “quầy bánh không lời Hàng Châu”.

Người đàn ông chăm chỉ hết mình tạo ra những chiếc bánh thơm ngon, nuôi sống cả gia đình. Ảnh: QQ

Thẩm Kiến Phi năm nay 41 tuổi, quê ở Đức Thanh, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang. Do thường xuyên tiếp xúc với lò nướng nhiệt độ cao, đôi tay Thẩm Kiến Phi có khá nhiều vết chai.

Một cụ ông sống gần quầy cho biết, ông đã mua bánh ở đây nhiều lần trong một tuần.

“Bánh có vị khá ngon, giá 6 nhân dân tệ cũng hợp lý. Quầy mở từ sáng đến tối, lại được dọn dẹp sạch sẽ. Có thể thấy cậu ấy rất trân trọng công việc này”, người đàn ông nói.

Theo Thẩm Kiến Phi, quầy chính thức mở bán từ ngày 8/9, hoạt động từ 10h đến 21h. Những ngày đông khách, anh làm hơn 300 chiếc bánh, có hôm bận đến mức không kịp ăn trưa. Thu nhập dự kiến khoảng 10.000-20.000 nhân dân tệ/tháng (39-78 triệu đồng).

Khi được hỏi vì sao nỗ lực như vậy, Thẩm Kiến Phi dùng ngôn ngữ ký hiệu cho biết: “Khi việc kinh doanh ổn định, tôi muốn làm thật tốt để kiếm được nhiều tiền hơn”. Ngay dưới bảng hiệu quầy bánh là khẩu hiệu: “Nghiêm túc làm bánh, nỗ lực sống”.

Trước đó, anh từng làm giao đồ ăn, chạy xe công nghệ và bán mì Ý tại cơ sở Mạc Can Sơn của Đại học Công nghiệp Chiết Giang. Công việc kinh doanh không thuận lợi, có ngày doanh thu chỉ hơn 100 nhân dân tệ (390.000 đồng).

Đầu tháng 9, với sự hỗ trợ của Hội Người khuyết tật tỉnh Chiết Giang, Hội Người khuyết tật thành phố Hàng Châu và một số doanh nghiệp, anh đến Hàng Châu mở quầy bánh. Phường Tây Khê hỗ trợ tìm địa điểm, kết nối điện, nước và hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Khi việc kinh doanh dần ổn định, Thẩm Kiến Phi đặt mục tiêu kiếm 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,89 tỷ đồng) để mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con. Anh dự định mua nhà tại quê Đức Thanh và dành tiền lo cho con học hành, với mong muốn con sau này có thể vào một trường đại học tốt.