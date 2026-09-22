Loạt doanh nghiệp chốt quyền cổ tức, mức chi trả cao nhất đến 120%

Hơn 20 doanh nghiệp chốt quyền cổ tức trong tuần 21-25/9. (Ảnh minh họa)

Trong tuần từ ngày 21-25/9/2026, khoảng 22 doanh nghiệp và ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, với tỷ lệ chi trả từ 1,62% đến 120%.

Theo thống kê sơ bộ từ các sàn giao dịch chứng khoán, Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (mã CK: CKA) là doanh nghiệp có tỷ lệ cổ tức cao nhất trong tuần. Công ty dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 120%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 21/9.

Cùng ngày, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí Idico (mã CK: ICN) chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, tương ứng 800 đồng/cổ phiếu.

Ngày 22/9, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã CK: SEA) và Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã CK: TVN) cùng chốt quyền trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Seaprodex áp dụng tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu, trong khi VNSteel trả với tỷ lệ 3%, tương ứng 300 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, mã CK: GAS) sẽ chốt quyền ngày 23/9 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, Công ty cổ phần Cảng Chân Mây (mã CK: CMP) có tỷ lệ cổ tức thấp nhất trong nhóm được thống kê, ở mức 1,62%, tương ứng 162 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 24/9.

Trong tuần, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB) thực hiện phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/9, tỷ lệ thực hiện quyền 26,04104%. Theo đó, cổ đông sở hữu 10 triệu cổ phiếu được nhận thêm hơn 2,6 triệu cổ phiếu mới.