Thế giới Di động (MWG) chi thêm gần 1.500 tỷ đồng trả cổ tức, một lãnh đạo cấp cao đăng ký bán bớt cổ phần

Chi gần 1.476 tỷ đồng cho đợt cổ tức tiền mặt thứ hai

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động vừa chính thức ban hành nghị quyết thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt. Tỷ lệ thực hiện quyền được ấn định ở mức 10%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận quyền là ngày 08/10/2026.

Căn cứ vào khối lượng gần 1,476 tỷ cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp bán lẻ này sẽ phải chi ra khoản ngân sách gần 1.476 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Thời gian chi trả tiền mặt dự kiến diễn ra vào ngày 16/10/2026. Nguồn vốn thực hiện việc phân phối cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của công ty.

Trước đó, vào ngày 06/08/2026, Thế giới Di động cũng đã hoàn tất việc thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 cho các cổ đông với cùng tỷ lệ 10%. Tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 30/07/2026, doanh nghiệp có hơn 1,468 tỷ cổ phiếu lưu hành, đồng nghĩa với việc số tiền đã giải ngân đạt hơn 1.468 tỷ đồng. Tổng cộng qua hai đợt phân phối trong năm, nhà bán lẻ này đã dành ra gần 2.944 tỷ đồng lợi nhuận để thực hiện cam kết chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các nhà đầu tư.

Thành viên Hội đồng quản trị thoái vốn để rót tiền vào Điện Máy Xanh

Ở một diễn biến liên quan đến cơ cấu sở hữu, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên Hội đồng quản trị điều hành của Thế giới Di động, vừa thông báo đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG. Giao dịch dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 07/09/2026 đến ngày 06/10/2026. Việc thoái bớt vốn được thực hiện với mục đích tái cấu trúc danh mục tài sản cá nhân để chuyển dòng tiền sang đầu tư vào cổ phiếu DMX của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, phục vụ định hướng gắn bó dài hạn cùng đơn vị thành viên này.

Nếu giao dịch diễn ra thành công trọn vẹn, lượng cổ phiếu MWG mà ông Đoàn Văn Hiểu Em nắm giữ sẽ giảm từ 2,26 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,15%, xuống còn 1,26 triệu cổ phiếu, chiếm 0,08% vốn điều lệ của Thế giới Di động. Hiện tại, ông Đoàn Văn Hiểu Em đang giữ cương vị Tổng giám đốc điều hành các chuỗi bán lẻ thiết bị di động, điện máy và điện thoại trong toàn bộ hệ thống.

Về phía Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh, đây là công ty con trực thuộc hệ thống của Thế giới Di động. Bên cạnh mảng kinh doanh bán lẻ truyền thống, đơn vị này còn khai thác thêm nguồn thu từ các dịch vụ tài chính, bảo hành, sửa chữa và lắp đặt thiết bị. Cổ phiếu DMX đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 06/08/2026. Ngay trong ngày giao dịch đầu tiên này, ông Đoàn Văn Hiểu Em đã mua khớp lệnh 268.000 cổ phiếu DMX, qua đó nâng lượng sở hữu từ 3,83 triệu cổ phiếu lên 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ tăng từ 0,302% lên 0,32% vốn điều lệ của Điện Máy Xanh.