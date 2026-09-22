VietCredit (TIN) tăng vốn lên gần 921 tỷ đồng sau đợt phát hành ESOP, thu nhập lãi thuần bán niên đạt 3.278 tỷ đồng

Hoàn tất phân phối 911.000 cổ phiếu ESOP cho 52 nhân sự và chi trả cổ tức giai đoạn 2008 đến 2014

Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) vừa báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2025 gửi các cơ quan quản lý. Theo phương án đã được thông qua, tổ chức tín dụng này chào bán 911.000 cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 0,999% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường. Mục tiêu phát hành được công ty xác định là ghi nhận sự đóng góp, giữ chân đội ngũ nhân sự chủ chốt và bổ sung nguồn vốn điều lệ cho hoạt động của đơn vị.

Thời gian tiếp nhận tiền mua cổ phiếu được thực hiện từ ngày 07/09 đến ngày 18/09/2026. Báo cáo của VietCredit cho thấy công ty đã phân phối thành công 100% số lượng cổ phiếu chào bán cho 52 cán bộ, nhân viên đủ điều kiện. Việc chuyển giao quyền sở hữu số cổ phiếu này dự kiến sẽ diễn ra trong quý 3 hoặc quý 4 năm 2026. Sau đợt phát hành, tổng số lượng cổ phiếu lưu hành của VietCredit tăng từ hơn 91 triệu cổ phiếu lên hơn 92 triệu cổ phiếu. Quy mô vốn điều lệ tương ứng tăng từ gần 912 tỷ đồng lên gần 921 tỷ đồng.

Trước đợt phát hành cổ phiếu cho người lao động, vào tháng 08/2026, VietCredit cũng thông báo về việc tiếp tục chi trả cổ tức bằng tiền mặt chưa hoàn thành cho giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014. Quyền lợi này dành cho các nhà đầu tư nắm giữ cổ phần tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (tên gọi cũ trước khi đổi thành VietCredit) nhưng chưa hoàn tất thủ tục nhận cổ tức theo quy định.

Thu nhập lãi thuần bán niên tăng gấp 3,1 lần bù đắp chi phí dự phòng và lỗ dịch vụ

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2026 của VietCredit ghi nhận tổng thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.278 tỷ đồng. Mức thu nhập từ hoạt động lãi này tăng gấp 3,1 lần so với kết quả thực hiện trong sáu tháng đầu năm 2025.

Theo văn bản giải trình từ phía doanh nghiệp, nguồn thu từ lãi thuần là cấu phần chủ lực đóng góp vào kết quả chung của toàn hệ thống trong nửa đầu năm. Nguồn thu này được sử dụng để bù đắp phần lớn chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cũng như khoản lỗ phát sinh từ hoạt động dịch vụ trong kỳ kế toán.

Doanh nghiệp cho biết việc gia tăng nguồn thu từ mảng tín dụng cốt lõi là cơ sở để bù đắp các chi phí rủi ro và duy trì sự ổn định của lợi nhuận trong giai đoạn kinh doanh vừa qua.