Thị trường chứng khoán nâng hạng: 'Khẩu vị' nào hút dòng vốn ngoại?

Nâng hạng, khối ngoại vẫn bán ròng

Chứng khoán Việt Nam chính thức bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell. Sự kiện được kỳ vọng mở rộng khả năng tiếp cận các quỹ đầu tư quốc tế. Song, diễn biến giao dịch trong hai phiên ngay sau khi nâng hạng lại trái với kỳ vọng.

Nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến lợi nhuận, định giá và khả năng tiếp cận cổ phiếu sau nâng hạng.

Phiên 21/9, khối ngoại bán ròng hơn 676 tỷ đồng trên cả ba sàn, tập trung vào VHM gần 292 tỷ đồng, VIC gần 115 tỷ đồng và FPT gần 67 tỷ đồng.

Phiên 22/9, VN-Index tăng 17,26 điểm, lên 1.816,93 điểm. Bất chấp thị trường tăng điểm, trên HoSE, khối ngoại vẫn bán ròng 286,16 tỷ đồng, với giá trị mua 1.110,31 tỷ đồng và bán 1.396,47 tỷ đồng.

Theo thống kê trước đó của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, khối ngoại bán ròng 93.052 tỷ đồng trên HoSE.

Ông Bùi Văn Huy, Tổng giám đốc FIDT, cho rằng nhóm ngân hàng và bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn, trong khi các quỹ chủ động quốc tế cần nhiều doanh nghiệp đủ quy mô, chất lượng và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để xây dựng danh mục dài hạn.

Theo ông Huy, nâng hạng có thể giúp Việt Nam bước vào "radar" của một tập hợp nhà đầu tư lớn hơn, nhưng để sự quan tâm chuyển thành dòng vốn thực tế vẫn cần thêm những điều kiện khác.

Dòng vốn đi cùng hiệu suất đầu tư

Ông Ngô Vinh Tuấn, Giám đốc Đầu tư VinaCapital Group, cũng cho rằng, sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài chỉ có thể chuyển thành dòng vốn khi đi cùng hiệu suất đầu tư. Nhà đầu tư quốc tế cần nhìn thấy cơ sở mới đủ thuyết phục để quay trở lại thị trường.

Giám đốc Đầu tư VinaCapital Group tin tưởng, sau giai đoạn dòng vốn ngoại rút mạnh, mặt bằng định giá của nhiều nhóm cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn, nhất là khi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vẫn được duy trì.

Về khẩu vị của nhà đầu tư nước ngoài, ông Pankaj Mataney, đại diện Morgan Stanley cho hay quyết định phân bổ vốn của các quỹ đầu tư thụ động chủ yếu gắn với danh mục và tỷ trọng của bộ chỉ số tham chiếu. Do đó, khả năng đáp ứng tiêu chí của bộ chỉ số, tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng và điều kiện tiếp cận thị trường là những yếu tố quan trọng.

Còn các quỹ chủ động có thể lựa chọn doanh nghiệp dựa trên triển vọng lợi nhuận, mức định giá, hiệu quả đầu tư và chất lượng quản trị. Việc một cổ phiếu thuộc thị trường đã nâng hạng không đồng nghĩa cổ phiếu đó sẽ được các quỹ chủ động lựa chọn, ông Pankaj Mataney cho hay.

Ông Tanwa Chinnapha, Giám đốc Đầu tư Trực tiếp Kiatnakin Phatra Financial Group, đồng quan điểm, minh bạch thông tin, quản trị doanh nghiệp và kỷ luật phân bổ vốn là những điều kiện quan trọng để thu hút nhà đầu tư tổ chức. Việc thu hút dòng vốn dài hạn không chỉ phụ thuộc vào những thay đổi ở cấp độ thị trường mà bản thân doanh nghiệp niêm yết cũng cần cải thiện chất lượng công bố thông tin, hiệu quả sử dụng vốn và bảo đảm quyền lợi cổ đông.

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