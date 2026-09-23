Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới, giá dầu giảm liền 5 phiên

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (22/9) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Dow Jones giảm nhưng Nasdaq thiết lập một kỷ lục mới. Giá dầu thô đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp, trong lúc nhà đầu tư chờ những diễn biến mới liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, Nasdaq tăng 0,45%, đạt 27.244,28 điểm. Đây là mức điểm đóng cửa cao chưa từng có của chỉ số này. Trong phiên ngày thứ Hai, Nasdaq lần đầu tiên kể từ tháng 6 lập kỷ lục đóng cửa.

S&P 500 giảm nhẹ, còn 7.764,64 điểm. Dow Jones mất 185,14 điểm, tương đương giảm 0,36%, còn 51.863,69 điểm.

Đóng góp quan trọng vào phiên lập kỷ lục này của Nasdaq là mức tăng 7% của cổ phiếu Sandisk, sau khi cổ phiếu phần mềm này được công ty Rosenblatt nâng triển vọng.

Giá dầu thô giảm dưới mốc 100 USD/thùng cũng hỗ trợ tích cực cho tâm lý của nhà đầu tư ở Phố Wall trong phiên này, dù sự thận trọng vẫn còn bao trùm.

Giá dầu đã giảm sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã có một "cuộc họp rất tốt" kéo dài khoảng ba giờ với các quan chức Iran.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - chốt phiên với mức giảm 1,09% xuống còn 99,25 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,24%, chốt ở mức 94,59 USD/thùng.

Cùng giảm giá liên tục từ hôm thứ Tư tuần trước, cả giá dầu Brent và WTI hiện đều đang ở mức thấp nhất 2 tuần.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày thứ Ba, ông Trump cho biết ông đang đứng trước một "quyết định lớn" về việc có theo đuổi một thỏa thuận với Iran hay không. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng "chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vì việc họ không làm vậy là điều vô lý", đồng thời nói thêm rằng "họ đang chờ xem kết quả của tôi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".

Trước đó trong phiên, giá dầu đã giảm sau khi có tin Iran đề nghị mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ giảm áp lực quân sự. Ngoài ra, Saudi Arabia cũng được cho là đang lên kế hoạch tái khởi động đường ống dẫn dầu Đông-Tây ngay trong tuần này.

Ngoài ra, các chỉ số chứng khoán còn được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất đi xuống do giá dầu thô hạ nhiệt.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,959%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 1 điểm cơ bản, còn 4,743%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm đi ngang ở mức 5,296%.

Tuy nhiên, mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn đang là một nguồn áp lực giảm giá đối với cổ phiếu.

Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME cho thấy thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 90% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, tăng nhẹ so với phiên trước. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 đang ở mức hơn 54%.

“Tôi không cho rằng thị trường đã đánh giá đúng mức ý nghĩa của một chu kỳ tăng lãi suất trong lúc lợi suất trái phiếu đã tăng cao”, ông Tom Garretson, chiến lược gia trái phiếu tại công ty RBC Wealth Management, nhận định với hãng tin CNBC.

“Thị trường có vẻ vẫn còn tâm lý chủ quan khi chưa tính đến khả năng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt mốc 5%, cũng như khả năng Fed hoàn toàn có thể tăng lãi suất thêm ít nhất hai lần nữa và có thể đưa lãi suất trở lại mức 5% vào đầu năm 2027”, ông nói thêm.

Trong thời gian còn lại của tuần này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc gặp thượng đỉnh ở Washington DC giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trí tuệ nhân tạo (AI), vấn đề Iran, thuế quan và kim loại đất hiếm được dự báo sẽ là những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp này.

Nhà đầu tư kỳ vọng hai nhà lãnh đạo sẽ đạt nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại sắp hết hạn và thảo luận về các cơ chế điều tiết AI.

“Mọi người đang kỳ vọng ít nhất hai bên sẽ đối thoại để đi đến một dạng khuôn khổ toàn cầu nào đó, thay vì đối đầu nhau”, trưởng bộ phận nghiên cứu chứng khoán của công ty Themis Trading, ông Joe Saluzzi, nhận xét với hãng tin Reuters.