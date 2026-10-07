Bước đột phá cho xung đột tại Ukraine?

Một cơ sở lọc dầu Lukoil tại thị trấn Priolo Gargallo, Sicilia, Ý. (Ảnh: Libera)

Tờ New York Times cuối tuần qua đã tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tổng thống Trump và Nga liên quan đến việc bán một số tài sản của tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil của Nga. Quá trình đàm phán khá phức tạp, nhưng không quá khó hiểu.

Các doanh nhân Mỹ hoặc vùng Vịnh, những người đã tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hoặc đầu tư vào các công ty thuộc sở hữu của con cái ông hoặc Steve Witkoff - nhà đàm phán của chính quyền ông Trump với Nga - sẽ là những người hưởng lợi chính từ thương vụ bán Lukoil này. Đây sẽ là một giao dịch khổng lồ, bao gồm các mỏ dầu ở Cameroon, các nhà máy lọc dầu ở châu Âu và các trạm xăng ở New Jersey.

Điều này, tất nhiên, làm dấy lên những câu hỏi mới về xung đột lợi ích. Mặc dù Jared Kushner - con rể của ông Donald Trump, hiện là cố vấn tại Nhà Trắng và đặc phái viên hòa bình Trung Đông - và Steve Witkoff đã từng thúc đẩy triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế với phương Tây như một cách để thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin thỏa hiệp về vấn đề Ukraine.

Theo các nguồn tin thân cận, việc bán Lukoil sẽ nằm trong khuôn khổ này. Tổng thống Nga đã đề cập đến thỏa thuận này trong cuộc gặp cuối cùng với các nhà đàm phán Witkoff và Kushner vào ngày 5/9. Tuy nhiên, Nga vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện thoả thuận này. Về phía mình, chính quyền Tổng thống Trump coi đây là một cách để hòa giải với Điện Kremlin đồng thời giảm giá năng lượng toàn cầu. Điều còn lại cần làm là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các tài sản dầu mỏ của Nga.

Nh.Thạch