Houthi tấn công ga hành khách ở sân bay quốc tế tại Saudi Arabia khiến hàng trăm người thương vong

Cột khói bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 19/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong tuyên bố đưa ra vào sáng sớm 11/10, Tổng cục Hàng không Dân dụng Saudi Arabia (GACA) cho biết vụ tấn công xảy ra vào tối muộn 10/10 đã khiến 4 công dân Saudi Arabia, 2 công dân Bangladesh, 1 công dân Mỹ, 1 công dân Ai Cập, 1 công dân Jordan, 1 công dân Syria, 1 công dân Palestine và 1 công dân Sudan thiệt mạng.

Cơ quan này cho biết một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả các nạn nhân bị thương đều đang được điều trị tại nhiều bệnh viện, được đưa đến bằng xe cứu thương và trực thăng

Vụ tấn công ngày 10/10 xảy ra mà không có cảnh báo trước từ hệ thống cảnh báo an ninh của Saudi Arabia, cũng gây thiệt hại về tài sản, hiện vẫn đang được đánh giá.

Báo USA Today cho biết thêm lực lượng Houthi thân Iran đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch quân sự của lực lượng này nhằm vào Saudi Arabia.

Theo Arab News ngày 11/10, GACA thông báo tạm đình chỉ hoạt động tại sân bay King Khalid để đánh giá thiệt hại và kiểm tra mức độ an toàn.

Trong khi đó, báo Saudi Gazette ngày 11/10 dẫn lời người phát ngôn liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết vụ tấn công nhằm vào một nhà ga hành khách của sân bay quốc tế King Khalid.

Trước đó trong tuần cũng đã xảy ra hai vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid đã khiến 4 người thiệt mạng và gây hư hại nghiêm trọng cho một máy bay thương mại của Saudi Arabia đang đỗ trên sân bay.

Các cuộc tấn công gây thương vong trong tuần này đã bộc lộ những điểm yếu trong năng lực tự vệ của Saudi Arabia, trong bối cảnh nước này đang tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào lực lượng Houthi để hỗ trợ cuộc chiến trên bộ của chính phủ Yemen chống lại Houthi.

Saudi Arabia và chính phủ Yemen tuyên bố đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại những vùng lãnh thổ do lực lượng Houthi kiểm soát. Phía Houthi cho rằng các cuộc không kích này đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó có phụ nữ và trẻ em.

Hiện trường cuộc không kích tiến hành bởi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Sanaa, Yemen, ngày 4/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Saudi Arabia tham gia cuộc chiến tại Yemen vào năm 2015, dẫn đầu một liên minh các quốc gia Arab nhằm đánh bật lực lượng Houthi khỏi thủ đô Sanaa của Yemen.

Một năm trước đó, lực lượng Houthi đã tiến vào chiếm giữ Sanaa, đẩy các lực lượng chính phủ ra khỏi thành phố.

Cuộc chiến sau đó rơi vào thế bế tắc đẫm máu, khiến hàng trăm nghìn người Yemen thiệt mạng do giao tranh và nạn đói.

Năm 2022, Saudi Arabia đạt được một thỏa thuận với lực lượng Houthi, qua đó khiến cuộc xung đột tạm thời đình lại.

Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này đã đổ vỡ trong mùa hè vừa qua, dẫn đến một cuộc tiến công chớp nhoáng của lực lượng Houthi, qua đó giành quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ từ tay các lực lượng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Thiệt hại sau cuộc không kích tiến hành bởi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại tỉnh Taiz, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN phát