Tàu chở dầu rời Nga trước thỏa thuận Trump - Putin 17 ngày, dự kiến cập cảng Mỹ ngày 11/10

Tàu chở dầu MINERVA ZEN rời Nga ngày 22/9/2026, trước cả khi ông Trump công bố thỏa thuận về dầu diesel Nga. Ảnh: Windward

Tàu chở dầu MINERVA ZEN, được cho là đang vận chuyển dầu diesel của Nga đã rời cảng St. Petersburg ngày 22/9, tức 17 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cung cấp dầu diesel.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu đang trên hành trình hướng tới Mỹ, nhưng chưa có bằng chứng bằng văn bản xác nhận mối liên hệ giữa chuyến hàng cụ thể này với thỏa thuận nói trên.

Theo trang tin ukrmedia tối 10/10, dịch vụ theo dõi tàu biển VesselFinder ghi nhận cảng Wilmington, bang North Carolina, là cảng đến dự kiến của tàu MINERVA ZEN, với thời gian cập cảng được dự báo vào ngày 11/10.

Tuy nhiên, vị trí công khai gần nhất của tàu trên dịch vụ này được ghi nhận cách đây khoảng 11 ngày. Vì vậy, thời gian dự kiến nói trên không xác nhận rằng tàu đã thực sự cập cảng.

Một dịch vụ khác là TankerMap lại ghi nhận cảng Lake Charles, bang Louisiana, là điểm đến được khai báo của tàu.

Sự khác biệt giữa dữ liệu của hai nền tảng cần được làm rõ dựa trên những báo cáo hàng hải mới nhất.

Tàu mang cờ Hy Lạp, có số định danh IMO 9410909 và được phân loại là tàu chở các sản phẩm dầu mỏ và hàng hóa chất lỏng thuộc nhóm hóa chất.

Sự trùng hợp về thời điểm không chứng minh đã tồn tại một thỏa thuận bí mật từ trước

Khoảng cách thời gian giữa thời điểm tàu chở dầu rời cảng và tuyên bố công khai của Tổng thống Mỹ đã làm xuất hiện những suy đoán trên mạng xã hội rằng chuyến hàng có thể đã được thu xếp từ trước.

Tuy nhiên, thời điểm tàu rời cảng tự nó không cho biết hợp đồng được ký kết khi nào hoặc lô hàng được dành cho bên nào.

Để xác lập mối liên hệ trực tiếp giữa chuyến hàng và một hợp đồng, cần có thông tin chi tiết về chủ sở hữu nhiên liệu, bên mua, các điều khoản và ngày ký hợp đồng, cũng như điểm đến ban đầu của lô hàng.

Theo Reuters, trong chuyến thăm Washington hồi tháng 9, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Kirill Dmitriev, đã nêu vấn đề cấp giấy phép xuất khẩu dầu diesel cho các công ty Nga. Tuy nhiên, hãng thông tấn này không trực tiếp liên hệ những cuộc tiếp xúc đó với tàu MINERVA ZEN.

Giấy phép của OFAC cho phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến dầu diesel Nga

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng Nga đã đồng ý tăng nguồn cung dầu diesel cho Mỹ và các thị trường quốc tế. Theo ông Trump, khối lượng cung cấp gồm hơn 300.000 tấn trong thời gian tới, 500.000 tấn trong tháng 11 và thêm 1 triệu tấn sau đó.

Washington giải thích quyết định này là một biện pháp nhằm kiềm chế đà tăng của giá nhiên liệu. Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành Giấy phép chung số 135.

Văn bản này cho phép thực hiện một số giao dịch liên quan đến việc bán, giao hàng, dỡ hàng và nhập khẩu dầu diesel có nguồn gốc từ Nga đến ngày 7/4/2027. Giấy phép chỉ áp dụng đối với một nhóm hàng hóa và giao dịch cụ thể, chứ không đồng nghĩa với việc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga.

Khối lượng hàng hóa và bên mua vẫn chưa được xác nhận

Các bài đăng trên mạng xã hội cho rằng tàu đang chở khoảng 230.000 thùng dầu diesel, nhưng chưa có tài liệu độc lập nào xác nhận con số này.

Các cơ sở dữ liệu đăng ký tàu biển được công khai không cho phép xác định chính xác khối lượng, nguồn gốc hoặc bên mua cuối cùng của lô hàng hiện tại.

Đây không phải lần đầu tiên tàu MINERVA ZEN thực hiện hành trình từ St. Petersburg đến một cảng của Mỹ. Trong giai đoạn tháng 3-4/2026, tàu chở dầu này từng đến cảng Baltimore.

Lần này, hành trình của MINERVA ZEN thu hút sự chú ý không chỉ vì điểm đến dự kiến là Mỹ, mà còn bởi con tàu đã rời Nga trước khi thỏa thuận năng lượng Trump - Putin được công bố.

Tuy nhiên, khi chưa xác định được chính xác hàng hóa, bên mua, cảng đến cuối cùng và các điều khoản hợp đồng, chưa thể kết luận chuyến đi này là một phần của thỏa thuận mới giữa Washington và Moskva.