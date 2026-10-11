Mỹ duyệt gói hỗ trợ 300 triệu USD giúp Australia phát triển năng lực tên lửa Tomahawk

Ngày 8/10/2026, Mỹ phê duyệt thương vụ bán thiết bị và dịch vụ quốc phòng trị giá 300 triệu USD cho Australia nhằm phát triển năng lực sử dụng tên lửa hành trình Tomahawk.

Gói hỗ trợ bao gồm trung tâm lập kế hoạch nhiệm vụ, hệ thống liên lạc, thiết bị kỹ thuật, đào tạo và dịch vụ hậu cần. Thương vụ không bao gồm tên lửa Tomahawk bổ sung.

Theo thông báo của Mỹ, chương trình có sự tham gia của các nhà thầu quốc phòng và công nghệ như BAE Systems, Tapestry Solutions, Peraton và Leidos.

Các hệ thống này sẽ hỗ trợ Australia lập kế hoạch, phối hợp và duy trì những nhiệm vụ tấn công chính xác tầm xa, đồng thời tăng khả năng tác chiến cùng lực lượng Mỹ và đồng minh.

Australia đã đặt nền móng cho chương trình từ trước. Năm 2023, Mỹ phê duyệt thương vụ có thể bao gồm tối đa 200 tên lửa Tomahawk Block V và 20 tên lửa Block IV.

Chính phủ Australia sau đó công bố kế hoạch mua hơn 200 tên lửa loại này cho Hải quân Hoàng gia Australia với chi phí khoảng 1,3 tỷ AUD.

Tháng 12/2024, tàu khu trục HMAS Brisbane thuộc lớp Hobart phóng thử thành công tên lửa Tomahawk trong hoạt động thử nghiệm ngoài khơi bờ biển phía tây nước Mỹ.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình đưa loại vũ khí tấn công tầm xa này vào biên chế hải quân Australia.

Tên lửa hành trình tấn công mặt đất BGM-109 Tomahawk sử dụng động cơ phản lực, bay ở tốc độ dưới âm thanh và có khả năng hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết.

Tên lửa kết hợp các phương thức dẫn đường như định vị vệ tinh GPS, dẫn đường quán tính và đối chiếu địa hình.

Hải quân Hoàng gia Australia công bố tầm bắn khoảng 1.600 km, trong khi một số tuyên bố trước đây của Bộ Quốc phòng Australia đề cập khả năng đạt tới 2.500 km, tùy cấu hình.

Việc phát triển hệ thống lập kế hoạch và hỗ trợ cho thấy Australia đang hướng tới xây dựng năng lực sử dụng Tomahawk lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào số lượng tên lửa sở hữu.

Khả năng tấn công từ khoảng cách xa có thể giúp nước này mở rộng phạm vi hoạt động của hạm đội và tăng năng lực răn đe thông thường.

Washington cho rằng thương vụ sẽ củng cố quan hệ quốc phòng Mỹ - Australia và khả năng phối hợp giữa hai nước tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, việc phê duyệt thương vụ không đồng nghĩa hợp đồng cuối cùng đã được ký kết hoặc một chiến dịch quân sự cụ thể đã được quyết định.