Giá xăng dầu hôm nay (11-10): Tuần biến động của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới giảm gần 2 USD/thùng, khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.

Trước đó, hôm thứ Sáu (2-10), các nước G7 nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp. Tổ chức này đồng thời cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng sau sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, ông Pavel Molchanov, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Raymond James, nhận định: “Thị trường vẫn tỏ ra hoài nghi, bởi chưa rõ trong tổng số dầu được cam kết giải phóng theo thỏa thuận mới, bao nhiêu sẽ được lấy từ lượng dầu còn lại của kế hoạch giải phóng 400 triệu thùng do Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) điều phối hồi tháng 3”.

Giá dầu thế giới trải qua một tuần đầy biến động với 3 phiên tăng và 2 phiên giảm. Ảnh minh họa: Getty

Giá dầu thế giới gần như đi ngang trong phiên giao dịch thứ Ba (6-10), khi thị trường cân nhắc sự phục hồi của dòng dầu thô xuất khẩu từ Trung Đông, cùng kế hoạch xả kho dự trữ khẩn cấp của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã làm giảm bớt những lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, nguy cơ nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn do các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen vẫn tạo sức ép lên thị trường.

Giám đốc điều hành của công ty kinh doanh dầu khí Vitol cho biết, có khoảng 12 triệu thùng dầu thô/ngày và 2 triệu thùng sản phẩm lọc dầu/ngày đã được vận chuyển khỏi Trung Đông bằng tàu chở dầu trong 7-10 ngày qua. Lượng dầu này được đánh giá đủ lớn để phần nào làm dịu áp lực tăng giá trên thị trường.

Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia hôm 6-10 cho biết, lượng dầu được bơm qua đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này đã đạt 5,8 triệu thùng. Việc khôi phục các tuyến vận chuyển thay thế đang giúp Saudi Arabia duy trì dòng xuất khẩu, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua khu vực vẫn đối mặt nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu bị hạn chế bởi nguy cơ nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục bị gián đoạn.

Bước sang phiên giao dịch thứ Tư (7-10), giá dầu thế giới giảm nhẹ, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) nhất trí đẩy nhanh việc giải phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, đồng thời ưu tiên nguồn dầu diesel, nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu đang ở mức cao.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital nhận định: “Việc xả kho có thể giúp giảm bớt áp lực nguồn cung tại châu Âu và qua đó làm giảm một phần nhu cầu đối với dầu WTI của Mỹ”.

Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về khả năng duy trì đà gia tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu từ Trung Đông. Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ bởi nguy cơ thời tiết tại Mỹ và các cuộc xung đột tiếp diễn ở Trung Đông và Ukraine.

Trong phiên giao dịch thứ Năm (8-10), giá dầu thế giới tăng hơn 4%, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung, trong khi hoạt động khai thác dầu tại vịnh Mexico của Mỹ bị ảnh hưởng bởi bão Isaias.

Ông Saul Kavonic, Trưởng bộ phận nghiên cứu của MST Marquee nhận định: “Tần suất các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hiện ở mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng”.

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu tác động từ bão Isaias đang tiến về các khu vực khai thác ngoài khơi của Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới - khiến các doanh nghiệp phải đóng cửa các giàn khai thác.

Ảnh minh họa: Reuters

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới tiếp tục tăng, khi cơn bão Isaias tiến về phía bờ biển phía Bắc vịnh Mexico của Mỹ, khiến hàng loạt cơ sở khai thác ngoài khơi phải tạm ngừng hoạt động. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, tình trạng thắt chặt nguồn cung dự kiến sẽ được cải thiện phần nào khi Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, chuẩn bị nối lại hoạt động xuất khẩu nhiên liệu tinh chế sau khi tạm dừng trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Reuters đưa tin này dựa trên trích dẫn hai nguồn thạo tin.

Theo chuyên gia phân tích Tamas Varga của PVM Oil Associates, cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran cùng với việc Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu sản phẩm dầu khí đã gây áp lực giảm giá.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột tại Trung Đông và căng thẳng Nga - Ukraine cũng làm gián đoạn nguồn cung các loại nhiên liệu tinh chế như xăng, nhiên liệu bay và đặc biệt là dầu diesel.

Thị trường dầu mỏ cũng đang chịu tác động từ cơn bão Isaias ở vùng vịnh Mexico. Theo Cơ quan Quản lý Khoáng sản biển của Mỹ, tính đến ngày 8-10, các nhà sản xuất tại khu vực này đã phải đóng cửa các giếng khai thác với tổng công suất khoảng 1,3 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 62,9% sản lượng hiện tại của khu vực để phòng tránh bão.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 11-10 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 8-10, giá xăng tiếp tục tăng; trong đó, xăng E10RON95-III tăng lên ngưỡng 28.254 đồng/lít, dầu diesel 0.05S xuống 29.128 đồng/lít.