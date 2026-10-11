Ả rập Saudi tạm dừng hoạt động sân bay quốc tế Riyadh sau vụ tấn công

Sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Ả rập Saudi đã tạm thời đình chỉ hoạt động trong ngày 10-10 sau một vụ tấn công cùng ngày khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố đưa ra hôm 10-10, GACA cho biết vụ tấn công xảy ra vào buổi chiều cùng ngày, đồng thời cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh số người bị thương và đánh giá tình hình tại sân bay. Cơ quan này sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết quả xác minh mới.

Trước đó, sân bay quốc tế King Khalid đã khuyến cáo hành khách liên hệ trực tiếp với các hãng hàng không và kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay, trong bối cảnh hoạt động hàng không có dấu hiệu gián đoạn. Thông báo ban đầu không nêu rõ nguyên nhân. Cùng ngày, hãng hàng không Kuwait Airways thông báo hủy chuyến KU775 từ Kuwait đến Riyadh và chuyến bay chiều về KU776, với lý do sân bay đóng cửa do tình hình an ninh. Hãng khuyến nghị hành khách theo dõi thông tin qua các kênh chính thức và cho biết sẽ gửi thông báo đến địa chỉ liên lạc đã đăng ký khi đặt vé.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lo ngại về an ninh hàng không tại Ả rập Saudi gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở hạ tầng của nước này. Theo thông tin được giới chức Ả rập Saudi công bố trước đó, ba công dân đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong hai vụ tấn công xảy ra hôm 8-10, nhằm vào các cơ sở tại sân bay quốc tế King Khalid và một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines.

Theo GACA, hoạt động tại sân bay sau các vụ việc trước đó đã được khôi phục, với lưu lượng hàng không trở lại bình thường. Tuy nhiên, vụ tấn công mới nhất và quyết định tạm dừng hoạt động sân bay King Khalid cho thấy những thách thức an ninh tiếp tục đặt ra đối với mạng lưới hàng không của Ả rập Saudi .

Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một số vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid cùng các sân bay khác của Ả rập Saudi trong những ngày gần đây. Diễn biến này làm gia tăng quan ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không và những tác động đối với an toàn hành khách, vận tải hàng không trong khu vực.

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