Palestine hoãn bầu cử lập pháp, ấn định tổng tuyển cử vào tháng 9-2027

Tiến trình tái thiết đình trệ và việc chưa triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza tiếp tục cản trở kế hoạch bầu cử của Palestine. Ảnh: Reuters

Theo sắc lệnh của Tổng thống Abbas, những biện pháp của Israel đã cản trở việc tổ chức bầu cử theo kế hoạch ban đầu, trong khi các điều kiện chính trị, an ninh và thực địa cần thiết cho một cuộc bầu cử tự do, công bằng và toàn diện vẫn chưa được bảo đảm. Sắc lệnh đồng thời kêu gọi người Palestine tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza tham gia bỏ phiếu, nhấn mạnh yêu cầu tổ chức bầu cử trên toàn bộ lãnh thổ Palestine.

Sắc lệnh nêu rõ các cuộc tấn công quân sự của Israel, việc mở rộng các khu định cư, tình trạng bạo lực của người định cư và những hạn chế đi lại tại Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem, đã tạo ra nhiều khó khăn đối với tiến trình chuẩn bị bầu cử. Bên cạnh đó, việc Israel tiếp tục giữ lại nguồn thu thuế của Palestine cũng gia tăng sức ép lên Chính quyền Palestine, làm suy giảm khả năng tổ chức bầu cử theo kế hoạch.

Tại Dải Gaza, tình hình an ninh, nhân đạo nghiêm trọng, quân đội Israel chưa rút hoàn toàn và tiến trình tái thiết đình trệ tiếp tục là những trở ngại lớn. Theo sắc lệnh, các hạn chế của Israel đối với việc tiếp cận Gaza và Đông Jerusalem của nhân viên ủy ban bầu cử và các quan sát viên quốc tế cũng gây thêm khó khăn cho công tác tổ chức.

Quyết định hoãn bầu cử được đưa ra sau khi ủy ban điều hành Tổ chức Giải phóng Palestine thông qua nghị quyết liên quan và tiến hành tham vấn với các phe phái, lực lượng chính trị Palestine. Việc hoãn bầu cử đến tháng 9-2027 nhằm tạo thêm thời gian cải thiện các điều kiện tổ chức, thúc đẩy đối thoại và củng cố đoàn kết giữa các lực lượng chính trị Palestine.

Palestine đã không tổ chức bầu cử lập pháp kể từ năm 2006 và bầu cử tổng thống kể từ năm 2005. Sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2006, phong trào Hồi giáo Hamas giành chiến thắng, làm gia tăng căng thẳng với phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas. Năm 2007, Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza sau các cuộc giao tranh với lực lượng trung thành với ông Abbas, khiến tình trạng chia rẽ chính trị và quản lý lãnh thổ của Palestine kéo dài.

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