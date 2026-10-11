Tin thế giới sáng 11-10: Tấn công vào sân bay quốc tế của Saudi Arabia, 12 người thiệt mạng

Tổng thống Trump: Ukraine cần có tổng thống mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 cho rằng Ukraine cần có một tổng thống mới, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky chưa nỗ lực đủ để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

“Tôi đề nghị Ukraine nên có một nhà lãnh đạo mới, người có thể đạt được thỏa thuận, bởi ông Zelensky đã có thể đạt được nhiều thỏa thuận nhưng vì lý do nào đó lại không làm vậy”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Ukraine có một tổng thống mới. Ảnh: The Hill

Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi ông Trump thông báo đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Nga cung cấp dầu diesel cho Mỹ nhằm ứng phó với giá nhiên liệu tăng cao trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong nhiều tuần qua, ông Trump liên tục kêu gọi ông Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tìm cách quy trách nhiệm cho Ukraine về tình trạng giá dầu diesel tại Mỹ tăng lên mức kỷ lục, thay vì cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran, vốn đẩy giá năng lượng toàn cầu đi lên.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng đây là cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra và Ukraine đã đến lúc cần có một tổng thống mới.

Tấn công vào sân bay quốc tế của Saudi Arabia, 12 người thiệt mạng

Ngày 10-10, một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.

Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia (GACA) thông báo hoạt động tại sân bay đã tạm thời bị đình chỉ trong khi công tác đánh giá thiệt hại đang tiếp tục được tiến hành.

Khói bốc lên từ sân bay King Khalid, Riyadh, Arab Saudi ngày 10-10. Video: X/EGYOSINT

Theo GACA, trong số những người thiệt mạng có 4 người Saudi Arabia cùng các công dân của Bangladesh, Mỹ, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ sở hàng không dân dụng tại Saudi Arabia liên tục bị tấn công.

Giới chức Arab Saudi chưa quy trách nhiệm cho bên nào và không nhắc đến Houthi trong thông báo. Nhóm vũ trang tại Yemen chưa bình luận về sự việc. Trong khi đó, một nguồn tin ngoại giao cho biết tên lửa của Houthi đã đánh trúng sân bay.

Trong khi đó, các đại sứ quán Mỹ, Canada, Đức và Tây Ban Nha tại Saudi Arabia cùng ngày đã ra cảnh báo khuyến nghị công dân tránh đến sân bay King Khalid và các khu vực xung quanh do tình hình an ninh.

Mỹ có thể xem xét đáp trả Houthi sau vụ tấn công sân bay Riyadh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 cho biết Washington có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả lực lượng Houthi, sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Tổng thống Trump nói về kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi bên ngoài Nhà Trắng liệu Mỹ có kế hoạch tham gia các cuộc tấn công của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi hay không, ông Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ vừa nhận được thông tin về vụ tấn công mới nhất vì vậy sẽ xem xét và có thể sẽ đưa ra hành động rất nhanh.

Trước đó, ông Trump cũng nói ông “không hài lòng” về các vụ tấn công nhằm vào sân bay Riyadh và gọi tình hình là “không tốt”. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Mỹ sẽ trực tiếp tham gia quân sự để đáp trả các cuộc tấn công.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cho biết đã nắm được thông tin về các vụ tấn công và khuyến cáo mạnh mẽ tất cả công dân Mỹ tránh sân bay King Khalid cũng như các khu vực xung quanh.

Tàu dầu trúng thủy lôi và phát nổ tại eo Hormuz

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tối 10-10 thông báo một tàu dầu nước ngoài đã bị trúng thủy lôi và phát nổ tại eo biển Hormuz. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Iran thông báo tàu hàng gặp sự cố liên quan vũ khí tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới.

Iran kiểm soát tàu thuyền qua lại trên eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Ảnh: Reuters

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) không cung cấp thông tin chi tiết liên quan về con tàu phát nổ ở eo biển hormuz, bao gồm quốc tịch con tàu, tình trạng thủy thủ đoàn, thời điểm tàu dầu gặp sự cố, cũng như việc con tàu có chở theo hàng hóa hay không. Các nguồn khu vực cũng chưa xác nhận thông tin.

Trước đó, ngày 9/10, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã tấn công một tàu dầu tại eo Hormuz với cáo buộc không tuân thủ hướng dẫn lưu thông của Tehran. Tuy nhiên, vụ việc cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Về phía các quốc gia khu vực, Vệ binh Quốc gia UAE tối qua cho biết lực lượng này đã gửi cứu thành công 22 thủy thủ người châu Á trên một tàu dầu bị bốc cháy tại Vịnh Ba Tư.