NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tặng hoa chúc mừng

Tối 20.9, Nhạc viện TP.HCM long trọng tổ chức đêm nhạc “Thanh âm còn mãi”, chương trình tri ân các thế hệ nhạc sĩ, nhà soạn nhạc Việt Nam và giới thiệu những tác phẩm đã góp phần làm nên diện mạo âm nhạc Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Tham dự chương trình có NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM; đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM cùng khán giả yêu nhạc.

Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc được tri ân như PGS.NGND Hoàng Cương, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, PGS.TS Trần Thế Bảo, PGS.TS Bùi Thiên Hoàng Quân, NSND Doãn Tiến, nhạc sĩ Trần Thanh Hà và TS Trần Đinh Lăng.

TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM tặng hoa tri ân các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc

“Thanh âm còn mãi” nhằm tri ân các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc: GS.TS.NSND Quang Hải, PGS. Ca Lê Thuần, PGS.NGND Hoàng Cương, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, PGS.TS Trần Thế Bảo, PGS.TS Bùi Thiên Hoàng Quân, nhạc sĩ Đàm Linh, PGS.TS.NSƯT Nguyễn Phúc Linh, PGS.TS Đỗ Hồng Quân, NSND Doãn Tiến, nhạc sĩ Trần Thanh Hà và TS Trần Đinh Lăng.

Phát biểu tại đêm nhạc, TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM xúc động: “Hôm nay, trong không gian nghệ thuật đầy ý nghĩa này, chúng ta cùng gặp nhau tại chương trình “Thanh âm còn mãi” – Đêm nhạc tri ân các nhà soạn nhạc Việt Nam, để cùng nhìn lại, lắng nghe và trân trọng những giá trị đã được nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam vun đắp bằng tài năng, tâm huyết và tình yêu dành cho âm nhạc”.

NSND Đỗ Quốc Hưng cho biết, âm nhạc Việt Nam được hình thành và nuôi dưỡng từ chiều sâu văn hóa dân tộc, lịch sử, quê hương và tâm hồn con người Việt Nam. Qua nhiều giai đoạn, các thế hệ nhạc sĩ đã để lại những tác phẩm vừa mang giá trị nghệ thuật, vừa lưu giữ dấu ấn thời đại, tình cảm và khát vọng của con người Việt Nam.

Tiết mục hòa tấu dàn nhạc "Khát vọng Phương Nam" (tác giả: NSND Doãn Tiến) với phần trình diễn của Dàn nhạc Khoa Âm nhạc truyền thống - Nhạc viện TP.HCM và phần chỉ huy của NSND Doãn Tiến

Theo TS.NSND Đỗ Quốc Hưng, nhiều tác phẩm được sáng tác từ nhiều thập niên trước nhưng đến nay vẫn được biểu diễn trên sân khấu, trong giảng đường và đời sống nghệ thuật. Đây cũng là ý nghĩa của hai chữ “còn mãi” trong tên gọi chương trình.

“Đêm nhạc hôm nay không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, mà còn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ nhạc sĩ, nhà soạn nhạc Việt Nam – những người đã dành tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình để góp phần làm nên diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam”, NSND Đỗ Quốc Hưng nhấn mạnh.

Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, việc gìn giữ, nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn và lan tỏa các tác phẩm của các nhà soạn nhạc Việt Nam luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với nhà trường. Qua nhiều thế hệ, những tác phẩm này được đưa vào chương trình đào tạo, các kỳ thi, hòa nhạc và hoạt động nghệ thuật, qua đó tạo sự tiếp nối từ người thầy đến người học, từ nghệ sĩ đi trước đến các nghệ sĩ trẻ.

“Chúng tôi mong rằng mỗi học sinh, sinh viên khi học tập và trưởng thành dưới mái trường Nhạc viện không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp, mà còn ý thức sâu sắc về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị của nền âm nhạc dân tộc.

Để rồi từ nơi đây, những thế hệ nghệ sĩ trẻ sẽ tiếp tục mang các tác phẩm Việt Nam đến với đông đảo công chúng, đến với những sân khấu mới, những thế hệ khán giả mới và xa hơn nữa là bạn bè quốc tế. Đó cũng chính là cách để những “thanh âm” của các thế hệ đi trước thực sự “còn mãi””, NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ.

Tác phẩm "Fantasia No. 1", Op. 54 (tác giả: GS.TS.NSND Quang Hải) với phần độc tấu piano của Đào Vũ Nhiên Hương

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều tác phẩm thuộc các thể loại, phong cách và giai đoạn sáng tác khác nhau.

Mở đầu là hòa tấu dàn nhạc Khát vọng Phương Nam của NSND Doãn Tiến; tiếp đó là độc tấu Fantasia No. 1, Op. 54 của GS.TS.NSND Quang Hải và độc tấu Chủ đề và Biến tấu của PGS.TS Đỗ Hồng Quân.

Chương trình giới thiệu ngũ tấu kèn gỗ Gánh lúa của PGS.TS.NSƯT Nguyễn Phúc Linh; Rhapsody Chuyện núi rừng của PGS.TS Trần Thế Bảo, chuyển soạn cho tứ tấu guitar bởi Hồ Anh Khoa; Ngũ tấu đàn tranh Gió của PGS.TS Bùi Thiên Hoàng Quân.

Các giá trị âm nhạc truyền thống cũng được khai thác qua Liên khúc dân ca ba miền Khúc giao hòa, chuyển soạn bởi tập thể giảng viên Khoa Jazz - Pop - Rock và Công nghệ âm nhạc; hòa tấu Mandoline - Guitare Bèo dạt mây trôi, Dân ca quan họ Bắc Ninh, chuyển soạn bởi Lý Hồng Thanh.

Tác phẩm "Chủ đề và Biến tấu" (tác giả: PGS.TS Đỗ Hồng Quân) với phần độc tấu piano Nguyễn Trần Quốc Thắng

Phần tiếp theo của chương trình có hòa tấu dàn nhạc Mùa xuân thế kỷ của PGS.NGND Hoàng Cương; Rhapsody Bài ca chim ưng cho độc tấu Violin và dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ Đàm Linh; đơn ca Khát vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, chuyển soạn cho dàn nhạc bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Đêm nhạc tiếp tục với Hát ru cho dàn nhạc dây của nhạc sĩ Trần Thanh Hà; giao hưởng thơ Tuổi trẻ anh hùng cho dàn nhạc giao hưởng của TS Trần Đinh Lăng và Việt Nam tiếng hát trái tim ta cho dàn nhạc giao hưởng và hợp xướng của PGS Ca Lê Thuần.

Quy tụ hơn 200 nghệ sĩ, giáo viên, học sinh, sinh viên Nhạc viện TP.HCM, “Thanh âm còn mãi” được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM.

Ngũ tấu kèn gỗ "Gánh lúa" của PGS.TS.NSƯT Nguyễn Phúc Linh

Chương trình có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc viện TP.HCM (HCSO), Dàn nhạc Dân tộc, Dàn hợp xướng Sài Gòn (Saigon Choir), Dàn nhạc Sài Gòn Mandoline – Guitare (SMGO) cùng các nghệ sĩ. Chỉ huy chương trình là NSƯT Trần Vương Thạch và NSND Doãn Tiến.

Qua những tác phẩm được trình diễn, đêm nhạc góp phần giới thiệu lại những sáng tác có giá trị của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam, đồng thời tạo không gian để các nghệ sĩ, giảng viên và học sinh, sinh viên cùng tiếp nối, lan tỏa những thanh âm đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.