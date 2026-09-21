Phường Tân Định - top 12 khu phố 'chất' nhất thế giới năm 2026
Tạp chí du lịch uy tín hàng đầu tại Anh Time Out ngày 16/9 công bố danh sách 40 khu phố "chất" nhất thế giới (40 coolest neighbourhoods in the world) năm 2026.
Phường Tân Định (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng ở vị trí thứ 12, được miêu tả là khu phố yên bình giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh dù những tòa nhà cao tầng, quán bar sân thượng ngày càng nhiều./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/phuong-tan-dinh-top-12-khu-pho-chat-nhat-the-gioi-nam-2026-post1137386.vnp