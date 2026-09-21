Phường Tân Định - top 12 khu phố 'chất' nhất thế giới năm 2026

Cơm thừa sau mỗi bữa tưởng chỉ cần cho vào tủ lạnh là xong, nhưng cách làm nguội, chia phần và đựng cơm đều ảnh hưởng đến thời gian bảo quản cũng như độ mềm ngon khi hâm lại. Đặc biệt, cơm để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.