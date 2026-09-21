Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 4 trao giải vào ngày 29/9

Sau nhiều tháng phát động, tiếp nhận và chấm chọn những trang viết về tình cha – con gái, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026 do Tạp chí Gia đình Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra ngày 29/9 tại Trường Đại học Hà Nội.

Qua 4 mùa tổ chức, cuộc thi viết “Cha và con gái” đã trở thành một không gian tinh thần ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho cha, cho con gái và những yêu thương đôi khi chưa kịp nói thành lời.

Không chỉ là những trang viết, mỗi tác phẩm còn là một lời tri ân, một lát cắt ký ức và thông điệp về việc trân trọng, gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại.

Phát động từ ngày 22/4/2026, cuộc thi nhận được nhiều bài viết từ các tỉnh, thành trên cả nước, với tác giả ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau. Điểm chung trong những trang viết ấy là sự chân thành, khi câu chuyện về cha, về con gái không chỉ là một kỷ niệm, mà còn là nơi người viết trở về với gia đình và những giá trị thân thuộc nhất.

Cuộc thi viết "Cha và con gái" lần 4 phát động từ ngày 22/4/2026 đã nhận được nhiều bài viết từ các tỉnh, thành trên cả nước, với tác giả ở nhiều độ tuổi, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau.

Nhà báo Hồ Minh Chiến – Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cho biết điều gây xúc động ở mùa thi năm nay không chỉ là số lượng tác phẩm, mà còn ở “biên độ cảm xúc rất rộng và độ chân thực đến nao lòng”.

“Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Sự tham gia của đông đảo cây bút từ mọi lứa tuổi cho thấy sức sống mãnh liệt của tình cha con trong xã hội hiện đại, đặt ra cho Ban giám khảo một áp lực rất lớn nhưng cũng đầy vinh dự trong việc cân nhắc từng điểm số, từng câu chữ để không bỏ sót một tác phẩm có chất lượng nào", nhà báo Hồ Minh Chiến cho hay.

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi viết "Cha và con gái" làm việc nghiêm túc, chấm và cân nhắc kỹ lưỡng từng câu chữ trong các tác phẩm dự thi.

Đánh giá về chất lượng bài dự thi, nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ, trong quá trình chấm thi, có những trang viết khiến các thành viên Ban Giám khảo nhiều lần lặng đi bởi sự chân thành. Không ít tác phẩm mộc mạc về câu chữ nhưng lại chứa đựng tình phụ tử sâu sắc.

Việc lựa chọn những tác phẩm nổi bật vì thế không chỉ là câu chuyện của điểm số, mà còn là quá trình cân nhắc từng câu chữ, từng thông điệp và sức lan tỏa của mỗi câu chuyện.

"Nhiều bài viết mộc mạc, không mài giũa kỹ thuật câu chữ nhưng lại bàng bạc một thứ tình phụ tử thiêng liêng đã làm bừng sáng giá trị nhân văn của tác phẩm. Để lựa chọn ra cái tên đứng đầu cho giải Nhất hay các giải chuyên đề, các giám khảo đã phải tranh luận, mổ xẻ từng ý tứ và sức nặng lan tỏa của thông điệp mà tác giả gửi gắm", Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi bày tỏ.

Nhà văn, nhà báo Võ Hồng Thu – thành viên Ban Giám khảo cũng đánh giá cao mặt bằng chung của mùa giải: "Năm nay, các thành viên trong hội đồng đã phải đọc và nghiên cứu rất kỹ lưỡng đến từng trang bản thảo. Chất lượng các tác phẩm gửi về tương đối đồng đều và đạt mức cao, không có sự chênh lệch quá lớn giữa các bài viết. Chính điều này khiến công việc cân nhắc, so sánh và lựa chọn ra những cái tên ưu tú nhất trở nên vô cùng căng thẳng, buộc chúng tôi phải thật công tâm, bám sát từng tiêu chí khắt khe để tìm ra những tác phẩm thực sự xứng đáng tỏa sáng".

Ngày 29/9, những tác giả xuất sắc nhất của Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 sẽ được vinh danh tại lễ tổng kết và trao giải tại trường Đại học Hà Nội (Km9 Đ. Nguyễn Trãi, P. Đại Mỗ, TP Hà Nội).

Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với các cá nhân đoạt giải để thông tin và thuận tiện tham dự lễ tổng kết, trao giải tại Hà Nội.