Bóng đá Thanh Hóa: Có cúp, có người hâm mộ, còn thiếu gì?

CLB Thanh Hóa trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia

Những năm gần đây, bóng đá trở thành một trong những môn thể thao thu hút đông đảo người dân Thanh Hóa tham gia và theo dõi.

Từ các sân bóng phong trào ở cơ sở đến sân vận động tỉnh, bóng đá hiện diện khá thường xuyên trong đời sống thể thao của địa phương.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL, giai đoạn 2021-2025, phong trào bóng đá phát triển trên nhiều địa bàn, từ miền núi, vùng sâu, vùng xa đến khu vực đồng bằng, ven biển, đô thị.

Toàn tỉnh hiện có gần 500 CLB bóng đá phong trào, cùng khoảng 2.000 sân bóng. Hơn 90% xã, phường có sân bãi từ các nguồn ngân sách, xã hội hóa và đóng góp của người dân, có thể tổ chức tập luyện, thi đấu.

Hằng năm, cấp tỉnh tổ chức khoảng 4-5 giải bóng đá phong trào, gồm bóng đá 7 người, futsal, bóng đá U40, giải các CLB, giải dành cho các sở, ban, ngành.

Ở cơ sở, các địa phương cũng chủ động tổ chức các giải 5 người, 7 người, 11 người để tuyển chọn lực lượng tham gia các giải cấp tỉnh.

Đây là nền tảng quan trọng để bóng đá trẻ phát triển.

Từ phong trào rộng đến những chiếc cúp

Một trong những điểm sáng của bóng đá Thanh Hóa giai đoạn qua là sự phát triển của các mô hình bóng đá cộng đồng.

Năm 2021, các lớp bóng đá cộng đồng được triển khai tại nhiều địa phương, thu hút hơn 1.500 trẻ tham gia tập luyện. Năm 2022, con số này tăng lên hơn 3.500 em; năm 2023 hơn 4.000 em. Đến năm 2024, toàn tỉnh có 27 CLB bóng đá cộng đồng, thu hút hơn 4.500 em.

Năm 2025, 27 CLB tiếp tục được duy trì, với hơn 5.500 em tham gia tập luyện theo hình thức xã hội hóa.

Thành tích thi đấu của các đội trẻ cũng có những dấu ấn đáng kể.

Các cầu thủ CLB Thanh Hóa tập luyện tại Sân vận động tỉnh

Đội U9 Thanh Hóa giành Huy chương Bạc giải U9 toàn quốc năm 2022 và 2023. Năm 2024, đội U9 Thanh Hóa giành Huy chương Vàng. Đội U11 Thanh Hóa giành Huy chương Đồng tại các giải toàn quốc năm 2024 và 2025.

Trong giai đoạn 2021-2025, Công ty Cổ phần Việt Hùng đã bàn giao 100 cầu thủ cho CLB Bóng đá Thanh Hóa.

Ở cấp độ chuyên nghiệp, CLB Bóng đá Thanh Hóa cũng có một giai đoạn thi đấu thành công.

Mùa giải 2022, đội giành Huy chương Đồng Cúp quốc gia. Năm 2023, Thanh Hóa vô địch Cúp quốc gia, trong khi đội U19 cũng lên ngôi tại giải vô địch U19 quốc gia.

Mùa giải 2023-2024 tiếp tục là mùa giải thành công khi Thanh Hóa bảo vệ chức vô địch Cúp quốc gia, đồng thời giành Siêu Cúp quốc gia. Các đội U15 và U21 cũng giành Huy chương Đồng tại giải quốc gia.

Báo cáo của Sở VHTTDL cho biết đội bóng Thanh Hóa duy trì vị trí trong tốp giải vô địch quốc gia. Khoảng 60-70% cầu thủ đội tuyển là người Thanh Hóa; 100% VĐV các đội trẻ là người Thanh Hóa.

Những kết quả này cho thấy bóng đá Thanh Hóa không thiếu nguồn cầu thủ trẻ và cũng không thiếu sự quan tâm của người hâm mộ.

Nhưng phía sau những thành tích trên sân cỏ vẫn còn những vấn đề cần giải quyết.

Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo trẻ còn thiếu. Sân bãi, dụng cụ tập luyện, nơi sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và điều kiện dinh dưỡng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ chưa được xây dựng đồng bộ.

Ở bóng đá phong trào, sự phát triển cũng chưa đồng đều. Một số sân bóng tại cơ sở còn đơn giản, chưa bảo đảm kích thước tiêu chuẩn. Tại các khu vực đô thị, quỹ đất dành cho sân bóng ngày càng hạn chế.

Đội ngũ cán bộ, HLV, hướng dẫn viên, trọng tài cơ sở còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn.

Bài toán tài chính cũng được chỉ ra khá rõ. Kinh phí thực hiện công tác đào tạo và phát triển bóng đá Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 bình quân khoảng 90 tỉ đồng/năm, trong đó ngân sách khoảng 40-50 tỉ đồng/năm, xã hội hóa và các nguồn khác khoảng 40-50 tỉ đồng/năm.

Tuy vậy, nguồn kinh phí hoạt động của CLB chưa ổn định, khả năng tự chủ còn thấp. Chi phí chuyển nhượng cầu thủ vẫn lớn, trong khi khả năng tạo nguồn thu và giá trị thương hiệu của CLB chưa tương xứng với tiềm năng.

Không chỉ cần thêm một chiếc cúp

Những vấn đề này được đặt ra ngay tại Hội nghị nghe báo cáo công tác phát triển bóng đá Thanh Hóa sáng 8.10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở VHTTDL làm đầu mối, chủ động phối hợp với các sở, ngành và CLB để tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, chờ phát sinh vấn đề mới xử lý.

Trước mắt, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện cơ chế sử dụng Sân vận động tỉnh; tham mưu phương án nâng cấp hệ thống chiếu sáng, cơ sở vật chất phục vụ thi đấu. Cùng với đó là làm rõ mô hình quản trị, nguồn lực tài chính, công tác đào tạo trẻ và phương án huy động xã hội hóa.

Một trận đấu tại giải bóng đá phong trào ở Thanh Hóa, nơi phong trào bóng đá ngày càng thu hút đông người tham gia

Đối với bóng đá trẻ, phương án đào tạo năm 2027 cần được hoàn thiện, bảo đảm kinh phí, điều kiện tập luyện, ăn ở để hoạt động không bị gián đoạn.

Đây được xem là khâu quan trọng nếu Thanh Hóa muốn tạo nguồn cầu thủ kế cận ổn định cho đội tuyển.

Tỉnh cũng đặt vấn đề kiện toàn tổ chức và nâng cao vai trò của Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, Liên đoàn, CLB và doanh nghiệp.

Với CLB Bóng đá Thanh Hóa, yêu cầu được đặt ra là chủ động xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2027-2030, nâng cao năng lực quản trị, huy động nguồn lực và xây dựng thương hiệu.

Định hướng đến năm 2030, Thanh Hóa đặt mục tiêu tuyển chọn, đào tạo 200-250 VĐV bóng đá trẻ mỗi năm; có trên 60% số đội trẻ lọt vào vòng chung kết toàn quốc và đào tạo 1.000 VĐV năng khiếu nghiệp dư cấp xã, phường.

Về cơ sở vật chất, tỉnh định hướng xây dựng sân vận động mới có sức chứa từ 30.000 chỗ ngồi trở lên, cùng Trung tâm Đào tạo bóng đá Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu tập luyện, huấn luyện và sinh hoạt của các cầu thủ trẻ.

Nhìn vào chặng đường 2021-2025, bóng đá Thanh Hóa có đủ những yếu tố để tạo nền tảng: phong trào rộng, người chơi đông, bóng đá cộng đồng phát triển, các đội trẻ có thành tích và đội chuyên nghiệp đã giành những danh hiệu lớn.

Nhưng để những chiếc cúp không chỉ là thành công của từng mùa giải, bóng đá Thanh Hóa cần một hệ thống ổn định hơn từ cơ sở đến chuyên nghiệp.

Đó là hệ thống sân bãi đủ chuẩn, đào tạo trẻ bài bản, đội ngũ HLV và cán bộ chuyên môn được đầu tư, nguồn tài chính ổn định và một mô hình quản trị phù hợp với yêu cầu bóng đá chuyên nghiệp.