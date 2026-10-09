Lee Kang-in vẫn chưa thoát khỏi cái bóng vụ 'bóng bàn'

Lee Kang-in khẳng định thường xuyên trao đổi với Kim Min-jae và các đàn anh, giữa lúc xuất hiện tin đồn về khoảng cách thế hệ trong tuyển Hàn Quốc.

Chiến thắng 2-0 trước Uzbekistan hôm 6/10 lẽ ra giúp tuyển Hàn Quốc khép lại đợt tập trung trong bầu không khí tích cực hơn. Tuy nhiên, những hình ảnh và phát biểu sau trận lại làm dấy lên hàng loạt suy đoán về mâu thuẫn nội bộ, trong đó Lee Kang-in một lần nữa bị nhắc tên.

Sau trận, tiền vệ 25 tuổi chủ động nói về mối quan hệ với nhóm đàn anh. Lee cho biết anh thường xuyên trao đổi với Kim Min-jae, trong khi Hwang In-beom và Hwang Hee-chan cũng dành nhiều thời gian trò chuyện, hướng dẫn các cầu thủ trẻ.

“Chúng tôi học được rất nhiều và luôn cố gắng làm theo các anh”, Lee chia sẻ.

Phát biểu ấy xuất hiện trong bối cảnh tuyển Hàn Quốc đang đối mặt những tin đồn về khoảng cách thế hệ. Kim Min-jae trước đó gây chú ý khi nói sau trận hòa Venezuela 0-0 rằng tất cả cầu thủ phải “cúi đầu xuống và chạy hết sức”. Trên mạng xã hội, một số người suy diễn trung vệ Bayern Munich đang nhắm tới cách thi đấu của Lee Kang-in, dù không có bằng chứng cho thấy Kim đề cập cụ thể tới đàn em.

Vụ việc năm 2024 vẫn đeo bám Lee

Sports Chosun cho rằng Lee tiếp tục bị kéo vào những cuộc tranh luận như vậy một phần vì dư âm của vụ “bóng bàn” tại Asian Cup 2024. Khi đó, một nhóm cầu thủ trẻ rời bữa tối của đội tuyển sớm để chơi bóng bàn, dẫn đến tranh cãi với Son Heung-min trước trận bán kết gặp Jordan.

Sự việc sau đó leo thang thành xô xát và Son bị trật ngón tay. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc xác nhận có mâu thuẫn giữa các cầu thủ, còn Lee chịu làn sóng chỉ trích dữ dội tại quê nhà. Anh sau đó sang London gặp Son để xin lỗi trực tiếp, đồng thời công khai nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Son cũng đứng ra kêu gọi người hâm mộ tha thứ cho đàn em. Đội trưởng Hàn Quốc nói Lee đã thành thật nhìn nhận sai lầm, xin lỗi toàn đội và cần được tạo cơ hội trưởng thành. Khi hai người trở lại đội tuyển vào tháng 3/2024, Son khẳng định các cầu thủ đã chấp nhận lời xin lỗi và không muốn câu chuyện tiếp tục ảnh hưởng đến tập thể.

Vụ xô xát trước bán kết Asian Cup 2024 khiến Lee chịu làn sóng chỉ trích lớn tại Hàn Quốc dù sau đó anh và Son Heung-min đã công khai làm hòa.

Dù vậy, cái mác từ vụ việc chưa hoàn toàn biến mất. Sports Chosun thậm chí gọi Lee là người “chịu thiệt nhiều nhất” sau scandal, đồng thời cho rằng nhiều chi tiết khi ấy đã bị đơn giản hóa theo hướng biến tiền vệ này thành nhân vật trung tâm của toàn bộ cuộc khủng hoảng. Tờ báo Hàn Quốc nhấn mạnh những tin đồn mới liên quan Lee và Kim Min-jae cũng không có cơ sở rõ ràng.

Càng trưởng thành, càng khó thoát khỏi quá khứ

Vấn đề với Lee hiện nay nằm ở vị thế ngày càng lớn trong đội tuyển. Khi Son Heung-min bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế, Lee được xem là một trong những cầu thủ có thể trở thành trung tâm chuyên môn của thế hệ tiếp theo. Chính sự chuyển giao ấy khiến mọi mối quan hệ giữa anh và nhóm đàn anh dễ bị soi xét hơn.

Sau trận Uzbekistan, Hwang In-beom bật khóc trên sân, còn Kim Min-jae và Hwang Hee-chan cũng trở thành tâm điểm của những đồn đoán về tương lai đội tuyển. Hwang In-beom sau đó bác bỏ khả năng sớm chia tay, giải thích cảm xúc của anh đến từ một năm khó khăn và mong muốn các cầu thủ giàu kinh nghiệm để lại điều gì đó cho thế hệ trẻ.

Lee cũng chọn cách nhấn mạnh sự gắn kết thay vì phản ứng trực tiếp với những lời đồn. Theo Sports Chosun, một thành viên tuyển Hàn Quốc mô tả anh là người ít thể hiện cảm xúc nhưng rất coi trọng quan hệ đàn anh - đàn em.

Hai năm trước, Lee phải cúi đầu xin lỗi vì một cuộc xung đột có thật. Còn hiện tại, vấn đề với anh lại nằm ở chỗ quá khứ ấy khiến mọi dấu hiệu bất ổn của tuyển Hàn Quốc đều có thể bị nối trở lại câu chuyện cũ.

Lee Kang-in đã thay đổi CLB, trưởng thành hơn và ngày càng giữ vai trò lớn trong đội tuyển. Nhưng để hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của “vụ bóng bàn”, có lẽ anh không chỉ cần những màn trình diễn tốt trên sân, mà còn cần tuyển Hàn Quốc thoát khỏi chính những câu chuyện chia rẽ đã đeo bám tập thể suốt nhiều năm.