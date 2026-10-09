Liverpool đối mặt khủng hoảng hàng công trước trận đại chiến Manchester City

Theo đó, 2 cầu thủ quan trọng trong đội hình The Reds là Cody Gakpo đang gặp vấn đề ở mắt cá chân, Alexander Isak bị đau đùi trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Trước đó, HLV Andoni Iraola cho biết bộ đôi này đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục. Tuy nhiên, việc chưa thể trở lại sân tập cho thấy họ khó đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước màn so tài với Manchester City.

Cody Gakpo chưa trở lại tập luyện trước cuộc đối đầu Manchester City

Bên cạnh Gakpo và Isak, Jeremy Jacquet cũng từng phải bỏ lỡ trận đấu của tuyển Pháp hôm thứ Hai do nghi ngờ chấn thương gân kheo. Dù vậy, trung vệ này đã trở lại tập luyện và tiếp tục phối hợp cùng Virgil van Dijk, mang đến tín hiệu tích cực cho hàng thủ.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng, Liverpool khó có thể mạo hiểm với những cầu thủ chưa hoàn toàn bình phục. Cuộc đối đầu Manchester City mang ý nghĩa quan trọng, nhưng việc sử dụng Gakpo hoặc Isak quá sớm có thể khiến chấn thương trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến kế hoạch trong những tuần tiếp theo.

Alexander Isak đang trong quá trình hồi phục chấn thương đùi

Liverpool chuẩn bị bước vào lịch thi đấu dày đặc với bảy trận trong ba tuần trên nhiều đấu trường. Những đối thủ như Brentford, Villarreal, Brighton, Chelsea và Arsenal đang chờ đợi, khiến yêu cầu phân bổ thể lực và duy trì chiều sâu đội hình càng trở nên cấp thiết.

Nếu Gakpo và Isak chưa thể thi đấu, ban huấn luyện sẽ phải cân nhắc những phương án khác cho vị trí trung phong. Lewis Koumas có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh hàng công thiếu hụt nhân sự, dù khả năng đảm nhiệm vai trò này còn phụ thuộc vào phương án chiến thuật được lựa chọn.

Một kịch bản khác là đưa một trong hai cầu thủ vào danh sách dự bị nếu tình trạng thể lực cho phép. Khi đó, hai ngôi sao này có thể được sử dụng trong những phút cuối thay vì phải đá chính ngay từ đầu. Quyết định cuối cùng nhiều khả năng phụ thuộc vào đánh giá y tế của Gakpo và Isak trong những buổi tập tiếp theo.

Liverpool cần thận trọng với tình trạng thể lực của các trụ cột hàng công

Cuộc chạm trán Manchester City vì thế không chỉ là thử thách về chuyên môn mà còn đặt ra bài toán quản lý lực lượng cho Liverpool. Khả năng xoay xở khi thiếu các phương án tấn công quan trọng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cách đội bóng tiếp cận trận đấu.