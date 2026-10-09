Điểm hẹn văn hóa ẩm thực ở xứ Thanh

Từ đầu giờ tối, Công viên Hội An bắt đầu đông người. Các gian hàng lên đèn, món ăn được bày bán, nhiều khu vực liên tục có khách dừng lại tham quan, thưởng thức.

Thêm một điểm hẹn cho gia đình

Với những gia đình có con nhỏ, Liên hoan trở thành một lựa chọn sau ngày làm việc, học tập. Cả nhà có thể cùng nhau dạo quanh các gian hàng, thưởng thức món ăn và dành thời gian vui chơi thay vì chỉ ở nhà hoặc đến những địa điểm quen thuộc.

Các gian hàng ẩm thực đón tiếp những vị khách đến trải nghiệm trong buổi tối đầu tiên.

Gia đình chị Tâm, phường Đông Sơn, đưa các con đến Liên hoan sau khi biết thông tin về chương trình. Chị cho biết gia đình muốn tìm một địa điểm để các con được vui chơi, đồng thời người lớn cũng có dịp thưởng thức những món ăn được giới thiệu tại đây.

“Cuối tuần gia đình cũng muốn đưa các con đi chơi. Có Liên hoan ẩm thực ở đây nên cả nhà tranh thủ đến. Các con được đi chơi, được xem nhiều món ăn nên rất thích”, chị chia sẻ.

Đi cùng bố mẹ, cậu bé Hải Đăng, 6 tuổi, nhanh chóng chú ý đến những gian hàng có các món ăn bắt mắt. Em được bố mẹ cho lựa chọn món mình thích và thưởng thức ngay tại không gian ẩm thực.

Trong lúc các con thưởng thức món ăn, người lớn tranh thủ tham quan các gian hàng. Có những món quen thuộc với người dân Thanh Hóa, cũng có sản phẩm đến từ các địa phương khác. Một số món được chế biến trực tiếp, khách có thể quan sát quá trình làm món trước khi thưởng thức.

Món ăn được nấu trực tiếp để thực khách cảm nhận chân thực hơn.

Với gia đình chị Tâm, chuyến đi vì thế không chỉ là một buổi khám phá ẩm thực. Các con có thêm trải nghiệm, còn bậc phụ huynh có dịp giới thiệu cho con về những món ăn, sản vật được mang đến từ nhiều vùng miền.

Lan tỏa hương vị quê nhà

Nguyễn Lê Linh Chi, sinh viên đang học tập tại Hà Nội sau khi biết thông tin về chương trình khiến em muốn dành buổi tối để trực tiếp đến tham quan, thưởng thức.

“Em biết đến Liên hoan qua các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Thấy giới thiệu có nhiều món ăn của Thanh Hóa và các địa phương khác nên em muốn đến thử. Đến đây rồi em thấy rất vui, không khí cũng nhộn nhịp và có nhiều món để lựa chọn”, Chi chia sẻ.

Cùng bạn bè đi quanh các gian hàng, Chi dành thời gian xem cách chế biến, tìm hiểu nguồn gốc và lựa chọn những món chưa có dịp thưởng thức. Có món quen thuộc, cũng có những sản phẩm lần đầu được nhìn thấy trực tiếp.

Với một sinh viên đang học tập xa quê, những món ăn mang hương vị Thanh Hóa cũng là dịp để em giới thiệu về quê hương với bạn bè.

“Em nghĩ những món ăn ngon của Thanh Hóa nếu được nhiều người biết đến hơn thì sẽ rất tốt. Em muốn giới thiệu cho các bạn ở Hà Nội những món đặc sản của quê mình, đặc biệt là bánh khoái để mọi người có thêm một lý do tìm hiểu và đến Thanh Hóa”, Chi nói.

Bánh khoái - món ăn đặc sản của xứ Thanh là món mà Linh Chi chọn để giới thiệu với bạn bè của mình.

Không chỉ người dân địa phương và du khách trong nước, không gian Liên hoan còn thu hút một số du khách nước ngoài đến tham quan, thưởng thức món ăn. Trước những món ăn mang đậm đặc trưng vùng miền, các vị khách dành thời gian quan sát cách chế biến, xem cách trình bày và trực tiếp nếm thử.

Việc được thưởng thức ngay tại gian hàng, nghe giới thiệu về món ăn và quan sát cách chế biến giúp họ có thêm một cách tiếp cận với văn hóa địa phương.

Du khách quốc tế đến trải nghiệm món bánh khoái tại Liên hoan Văn hoá Ẩm thực xứ Thanh 2026.

Sự xuất hiện của du khách nước ngoài tại các gian hàng cũng tạo nên những tương tác thú vị trong không gian Liên hoan. Món ăn vốn được làm để phục vụ người dân địa phương nay có thêm những thực khách đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đến trải nghiệm và thích thú.

Năm nay có gần 200 gian hàng, quy tụ các xã, phường trong tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch cùng các đơn vị đến từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 11/10 tại Công viên Hội An. Những ngày tới, không gian ẩm thực tiếp tục đón người dân, du khách đến thưởng thức món ngon, khám phá đặc sản và tìm thêm những hương vị để mang về, hoặc giới thiệu cho những người chưa có dịp đặt chân đến Thanh Hóa.