Bóng đá nữ lan tỏa ở Hát Môn

Những ngày này, lần đầu tiên xã Hát Môn tổ chức Giải bóng đá nữ Hai Bà Trưng năm 2026 tiếp thêm động lực để những nữ cầu thủ có thêm sân chơi, thỏa sức với đam mê và lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng.

Phụ nữ xã Hát Môn sôi nổi các hoạt động thể thao. Ảnh: Nguyễn Mai

Sau giờ làm, chị em ra sân

19h30, khi công việc gia đình và việc kinh doanh trong ngày tạm gác lại, chị Nguyễn Thị Thu Hà, ở thôn Yên Lâm, xã Hát Môn, lại cùng các chị em trong đội bóng bước ra sân. Những bộ quần áo thể thao, đôi giày đá bóng và tiếng gọi nhau í ới trên sân đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều phụ nữ nơi đây. Đã gần 2 năm gắn bó với bóng đá nữ, chị Hà cho biết, mỗi tuần đội duy trì khoảng 3 buổi tập và thi đấu. Thời gian thường bắt đầu từ khoảng 19h30 đến khi mọi người thấm mệt mới nghỉ.

“Ban ngày tôi vừa làm việc, vừa kinh doanh nhỏ tại nhà nên buổi tối mới có thời gian. Chị em trong thôn nhiều người làm may công nghiệp hoặc làm việc tại các công ty, cũng chỉ có thể tranh thủ sau giờ làm để ra sân. Mọi người cùng có đam mê nên cứ sắp xếp được thời gian là lại rủ nhau đá bóng”, chị Nguyễn Thị Thu Hà chia sẻ.

Điều đặc biệt ở những trận bóng như vậy không nằm ở chuyện thắng - thua. Với các nữ cầu thủ không chuyên, sân bóng trước hết là nơi để vận động, giải tỏa mệt mỏi sau một ngày làm việc và gặp gỡ bạn bè. Từ những nhóm nhỏ chơi bóng theo sở thích, phong trào bóng đá nữ ở Hát Môn đang mở rộng đến nhiều đối tượng. Trong đó có các cô giáo Trường Mầm non Hiệp Thuận.

Bóng đá nữ ở Hát Môn đang dần trở thành một phong trào sôi nổi, thu hút phụ nữ từ các thôn dân cư, trường học đến cơ quan, đơn vị. Ảnh: Nguyễn Mai

Chị Nguyễn Thị Loan, giáo viên Trường Mầm non Hiệp Thuận, cho biết đội bóng nữ của trường hiện có 19 thành viên. Sau giờ lên lớp, các thành viên lại tranh thủ thời gian để cùng nhau ra sân Nam Sao hoặc sân Đồng Tháp. Đội bóng mới được thành lập chủ yếu chơi vui chưa có nhiều kỹ thuật. Gần đây, chuẩn bị tham gia giải đấu, các thành viên đã được hỗ trợ thêm về chuyên môn, cách tổ chức đội hình và tập luyện.

“Đá bóng vui, có nhiều người cùng chơi nên rất hào hứng. Nếu chơi các môn khác chỉ một mình hoặc hai người thì không có không khí như vậy. Chị em trong trường vừa làm việc, vừa tập luyện nên càng ngày càng gắn bó với nhau hơn”, chị Loan nói.

Với nhiều phụ nữ Hát Môn, để duy trì được một đội bóng nữ không phải chuyện đơn giản. Công việc cơ quan, gia đình, con cái khiến quỹ thời gian của chị em vốn không nhiều. Vì vậy, những buổi tập sau giờ làm càng cho thấy sự yêu thích và quyết tâm duy trì phong trào.

Từ đam mê đến sân chơi chung

Không chỉ ở thôn dân cư và trường học, bóng đá nữ còn thu hút cán bộ, công chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã. Chị Nguyễn Thị Ly, Ban Quản lý dự án đầu tư, hạ tầng xã Hát Môn, là một thành viên của FC Hành chính xã Hát Môn cho biết: Đội bóng hiện có 17 cầu thủ nữ, đến từ Đảng ủy, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Đội tuyển bóng đá nữ xã Hát Môn đá vòng loại Giải bóng đá nữ Hai Bà Trưng xã Hát Môn lần thứ I năm 2026. Ảnh: Nguyễn Mai

Đặc thù công việc hành chính khá bận rộn nên các thành viên thường tranh thủ những buổi cuối giờ chiều để tập luyện. Có những hôm công việc kéo dài, chị em phải chủ động thu xếp để vẫn có thể ra sân. Theo chị Ly, điều khiến bóng đá nữ ngày càng được nhiều chị em lựa chọn là không khí tập thể. Mỗi người một công việc, một vị trí nhưng khi bước vào sân, tất cả cùng chung màu áo, cùng chuyền bóng, hỗ trợ nhau và hướng tới một mục tiêu chung.

Không khí ấy cũng được cảm nhận rõ trong gia đình chị Trần Thị Loan, cán bộ tư pháp - hộ tịch tại Văn phòng HĐND - UBND xã Hát Môn. Chị Loan vừa tham gia đội bóng nữ FC Hành chính, vừa chơi bóng đá cùng chị em ở địa bàn dân cư. Điều thú vị là trong gia đình có 4 chị em thì cả 4 đều yêu thích thể thao. Trong đó, hai người em gái của chị đá cho đội bóng nữ thôn Thuấn Nhuế, còn chị Loan khoác áo FC khối hành chính.

“Công việc bận nhưng nếu biết sắp xếp thì vẫn có thể dành thời gian cho bóng đá. Có sức khỏe thì mới làm việc tốt, chăm lo được cho gia đình. Quan trọng hơn, chơi bóng giúp chị em có thêm niềm vui và gần gũi nhau hơn”, chị Trần Thị Loan chia sẻ.

Từ những trận bóng ban đầu còn mang tính tự phát, đến nay bóng đá nữ ở Hát Môn đã dần hình thành các đội bóng ở nhiều khu vực, đơn vị. Những sân bóng không chỉ có các nữ cầu thủ trẻ mà còn có giáo viên, cán bộ, người lao động ở nhiều độ tuổi.

Đông đảo khán giả cổ vũ các đội tuyển bóng đá nữ thi đấu, góp phần tạo nên đời sống tinh thần ngày càng phong phú ở vùng quê Hát Môn. Ảnh: Nguyễn Mai

Dấu mốc đáng chú ý là ngày 3-10, xã Hát Môn tổ chức khai mạc Giải bóng đá nữ Hai Bà Trưng xã Hát Môn lần thứ I năm 2026. Đây là lần đầu tiên một giải bóng đá nữ được tổ chức trên quy mô toàn xã, quy tụ các câu lạc bộ đến từ cơ quan, đơn vị, trường học và các thôn dân cư. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hát Môn Trịnh Thị Duyên cho biết, giải đấu được tổ chức hướng tới kỷ niệm 1.986 năm ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Ngày Giải phóng Thủ đô.

Việc lựa chọn tên giải là “Hai Bà Trưng” cũng gắn với vùng đất Hát Môn - nơi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Qua giải đấu, địa phương mong muốn tạo thêm một sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa phụ nữ các thôn, cơ quan, đơn vị và trường học.

Theo Ban tổ chức, các trận đấu được tổ chức vào những ngày cuối tuần, tạo điều kiện để chị em vừa hoàn thành công việc, vừa có thời gian tham gia. Dự kiến trận chung kết và trao giải diễn ra vào dịp 20-10, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Không chỉ là dịp giao lưu, học hỏi giữa các cầu thủ, các đội bóng, bóng đá nữ còn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng, góp phần tạo nên đời sống tinh thần ngày càng phong phú ở vùng quê Hát Môn.