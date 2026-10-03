Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Việt Nam vượt Singapore sau HCV lịch sử

📊 🏅 Thái Lan tiếp tục giành 3 HCV, có số huy chương lịch sử

Trải qua ngày thi đấu 3/10, ngày thi đấu gần như quyết định cục diện ASIAD 2026, đoàn thể thao Thái Lan có cú nước rút mạnh mẽ khi giành thêm 3 HCV.

Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 3/10

Ba tấm HCV của Thái Lan thuộc về VĐV đua thuyền buồm 17 tuổi Pinchanok Klaissomboon ở nội dung ILCA4 nữ trẻ, võ sĩ Jiu-jitsu Orapa Senatham ở hạng cân 63kg nữ và võ sĩ Taekwondo Banlung Tubtimdang ở hạng cân 68kg nam.

Với 18 HCV, 13 HCB và 21 HCĐ, đoàn thể thao Thái Lan tiếp tục đứng đầu nhóm Đông Nam Á và xếp thứ 7 trên bảng tổng sắp. Đây cũng là kỳ ASIAD mà Thái Lan giành được số huy chương nhiều nhất trong lịch sử tham dự Á vận hội.

Ba đoàn xếp sau Thái Lan đều không có thêm HCV trong ngày 3/10. Malaysia cán đích với 9 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ, giữ vị trí thứ 2 khu vực và đứng thứ 11 trên bảng tổng sắp. Tiếp theo là Indonesia với 5 HCV, 11 HCB, 23 HCĐ và Philippines với 4 HCV, 9 HCB, 16 HCĐ.

🔚 👑 Việt Nam vượt Singapore sau tấm HCV cầu mây

Đáng chú ý nhất trong ngày thi đấu 3/10 là đoàn thể thao Việt Nam với tấm HCV lịch sử của đội tuyển cầu mây nữ. Các cô gái Việt Nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 trong trận chung kết đầy kịch tính.

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại Á vận hội với tấm HCV cầu mây nữ

Tấm HCV này giúp Việt Nam vượt qua Singapore và Myanmar, hai đoàn cùng có 2 HCV, để vươn lên vị trí thứ 5 Đông Nam Á với 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ. Đây cũng là thành tích khép lại hành trình của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026. Dù vậy, Việt Nam chưa thể hoàn thành chỉ tiêu 4 HCV đặt ra trước khi lên đường tham dự Đại hội.

Có cùng 2 HCV với Myanmar, Singapore xếp thứ 6 khu vực nhờ sở hữu số HCB nhiều hơn. Singapore có 2 HCV, 9 HCB và 7 HCĐ, trong khi Myanmar giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Ba đoàn còn lại của Đông Nam Á gồm Campuchia với 4 HCĐ, Brunei với 1 HCĐ và Lào với 1 HCĐ.

Trong sáng 4/10, ASIAD 2026 vẫn còn tranh tài ở nội dung đua ngựa, với sự góp mặt của Indonesia và Philippines. Tuy nhiên, kết quả của hai đoàn này dự kiến không tạo ra nhiều thay đổi đối với cục diện nhóm Đông Nam Á. Lễ bế mạc ASIAD 2026 sẽ diễn ra vào 16h, 4/10, khép lại kỳ Á vận hội lần này.