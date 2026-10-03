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Thống kê trận đấu Chesham United 4-3 Real Bedford: A. Babos tỏa sáng, Chesham United giành trọn 3 điểm

Chesham United vượt qua Real Bedford với tỷ số 4-3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-chesham-united-4-3-real-bedford-a-babos-toa-sang-chesham-united-gianh-tron-3-diem-467721.html