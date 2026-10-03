Thống kê trận đấu Cambridge City 1-2 Alvechurch: M. Okafor tỏa sáng, Alvechurch giành trọn 3 điểm
Alvechurch vượt qua Cambridge City với tỷ số 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
Lịch sử đối đầu
Phong độ & thống kê mùa giải
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-cambridge-city-1-2-alvechurch-m-okafor-toa-sang-alvechurch-gianh-tron-3-diem-467726.html