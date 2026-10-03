Thống kê trận đấu Ebbsfleet United 1-2 Sholing: Sholing ngược dòng ngoạn mục
Sholing đã ngược dòng đánh bại Ebbsfleet United 2-1. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.
Kết quả & diễn biến bàn thắng
Những khoảnh khắc quyết định
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-ebbsfleet-united-1-2-sholing-sholing-nguoc-dong-ngoan-muc-467723.html